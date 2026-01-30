Resumen: 400 docentes de Medellín se capacitaron en modelos de aprendizaje flexible para ayudar a estudiantes en extraedad a nivelar sus estudios y avanzar dos grados en un año.

Medellín capacita a 400 docentes en modelos de educación flexible para estudiantes en extraedad

La Alcaldía de Medellín ha iniciado el año escolar con una apuesta contundente por la equidad en las aulas. A través de la Secretaría de Educación, 400 docentes de instituciones oficiales participaron en jornadas de cualificación técnica en el Centro de Innovación del Maestro (Mova).

El objetivo principal de este aprendizaje es dotar a los docentes de herramientas pedagógicas bajo modelos flexibles, diseñados específicamente para atender a niños y jóvenes que presentan un desfase entre su edad cronológica y el grado académico que cursan, situación conocida como extraedad.

Durante el mes de enero, los educadores profundizaron en metodologías como “Brújula” y “Aceleración del Aprendizaje”.

Estos modelos permiten que los estudiantes que se han quedado rezagados por diversas circunstancias de vida puedan nivelar sus conocimientos y, en muchos casos, avanzar hasta dos grados en un solo año escolar.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, destacó que este enfoque de aprendizaje activo busca que los alumnos no pierdan su vínculo con el sistema educativo y recuperen la confianza en sus propias capacidades intelectuales.

La formación no solo se centró en la teoría, sino en la sensibilización sobre las realidades sociales que llevan a un joven a estar en extraedad.

Los docentes de básica primaria y secundaria exploraron estrategias basadas en proyectos, donde el rol del profesor cambia de ser un dictador de clases a un orientador que respeta los ritmos individuales.

Con este aprendizaje transformador, la alcaldía busca reducir las tasas de deserción escolar, ofreciendo rutas claras para que ningún estudiante se sienta fuera de lugar por ser mayor que sus compañeros de salón.

Este ciclo de capacitaciones ratifica el compromiso de la alcaldía con una educación incluyente. Al fortalecer las competencias de los maestros en pedagogías activas, se garantiza que los procesos educativos sean significativos y respondan a las trayectorias de vida de los niños y jóvenes de Medellín.

Se espera que, gracias a estas nuevas herramientas de aprendizaje, los estudiantes beneficiados logren culminar su bachillerato a tiempo, integrándose de manera efectiva a las oportunidades de educación superior y al mercado laboral de la ciudad.

