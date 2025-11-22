Tras el emocionante comienzo de la competencia de eFootball, la delegación de Colombia se prepara para su siguiente desafío: el inicio de los encuentros de squash este sábado 22 de noviembre.

Este es el segundo día de competencias de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que se llevan a cabo en la capital peruana, justo antes de la esperada ceremonia de apertura oficial.

Las competencias de squash se desarrollarán en el Complejo Deportivo Luisa Estela Fuentes Quijandría, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, en Lima.

La participación colombiana se extenderá hasta el próximo jueves 27 de noviembre, donde el país competirá con un total de ocho atletas: cuatro hombres y cuatro mujeres.

Los deportistas buscarán dejar en alto el nombre de Colombia en las modalidades de sencillos y dobles, que incluyen las categorías masculino, femenino y mixto.

¡Listos para brillar! Squash de Colombia inicia su cacería de Medallas en los Bolivarianos 2025

Entre los representantes nacionales, destacan figuras clave como Ronald Palomino, Lucía Bautista y las hermanas Tovar, quienes son los grandes referentes en esta disciplina.

Es importante mencionar que Lucía Bautista y Ronald Palomino llegan con una valiosa experiencia, habiendo formado parte de la delegación que compitió en los Juegos Mundiales Chengdú 2025.

Además, ambos lograron obtener preseas durante el ciclo olímpico previo a los Juegos de París 2024, consolidándolos como fuertes aspirantes a medallas.

Finalmente, el mismo sábado 22 de noviembre, la atención se centrará en la Ceremonia de Inauguración oficial de los XX Juegos Bolivarianos.

Este acto solemne está programado para dar inicio a partir de las 6:00 de la tarde y se llevará a cabo en el histórico escenario de la Fortaleza del Real Felipe, ubicada en el Callao, Perú, dando formalmente la bienvenida a todos los países participantes del ciclo bolivariano.

