Resumen: La Policía de Bogotá incautó más de 250 motores robados en La Estanzuela. El alcalde Galán destacó que el hurto de vehículos bajó un 25% en 2025.

Caen más de 250 motores robados en Bogotá: así operaba la red de autopartes

Tras más de seis meses de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá desmanteló una red dedicada al tráfico de motores y autopartes robadas en la ciudad.

La operación, liderada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), se desarrolló en el sector de La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires, donde se hallaron más de 250 motores con seriales adulterados y regrabaciones.

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, calificó este resultado como un golpe estratégico contra el crimen organizado.

“Este es el quinto operativo contra esa cadena delincuencial. Gracias al trabajo de la Policía hemos logrado incautar más de 800 motores con falsedad marcaria en diferentes sectores de Bogotá”, aseguró el mandatario, al tiempo que destacó que el hurto de vehículos se ha reducido en un 25% durante este año, con más de 800 automóviles menos robados.

Durante los registros, las autoridades también encontraron 12 motores prácticamente nuevos, camuflados en sótanos y compartimentos ocultos dentro de los locales inspeccionados.

Según las investigaciones, se trata de una estructura criminal con varios eslabones que se encargaban del hurto, alteración y posterior venta de piezas en el mercado ilegal.

La Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana ratificaron su compromiso de seguir atacando este delito, que no presenta subregistro gracias a la denuncia ciudadana.

