¡De la mano del cuarentón! Once Caldas derrotó 2-0 a Independiente del Valle

Once Caldas sigue haciendo historia en la Copa Conmebol Sudamericana y continua perfilado como el favorito de la competencia.

Este miércoles, 17 de septiembre, los dirigidos por Hernán Darío el Arriero Herrera, visitaron a Independiente del Valle en Ecuador.

El compromiso no era fácil, el equipo ecuatoriano es líder de su campeonato local, muy contrario a la media tabla en la que se encuentra el blanco blanco.

Adicionalmente, los rivales de los colombianos no perdían desde hace 22 compromisos, sin embargo, se encontraron con un cuarentón.

Dayro Moreno, que este martes llegó al cuarto piso al cumplir 40 años, ratificó por qué es el goleador de la Sudamericana, por qué fue llamado a la Selección Colombia y por qué era el líder del blanco blanco.

La mágica noche de Dayro Moreno fue elevada a su máximo nivel cuando al minuto 22 de la primera parte convirtió el 1-0.

El letal atacante colombiano recibió el balón de Juan David Cuesta, y con un zapatazo venció al portero de Guido Villar, con un soberbio golazo.

Independiente del Valle se quedó con un hombre menos al minuto 34, tras la roja directa contra el jugador Mateo Carabajal.

El gol que sentenció el compromiso de ida, llegó al minuto 49 de la segunda parte otra vez gracias a Dayro Moreno.

Mateo García se encargó de asistir a Dayro que nuevamente convirtió, llegando con ello a 10 goles y consolidándose como el goleador de la competencia Conmebol.

El partido de vuelta de la Copa Sudamericana será en el estadio Palogrande de Manizales el miércoles 24 de septiembre.

En casa, el blanco blanco, buscará quedarse con el cupo a la semifinal de la competencia.

