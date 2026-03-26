Resumen: Un motociclista fue retenido tras un accidente en la UPI La Florida. Habría sido obligado a pagar dinero y le quitaron su moto.

Un motociclista fue retenido por indígenas Emberá Katío tras un accidente en Bogotá

Un grave caso de orden público se registró en las últimas horas en inmediaciones de la UPI La Florida, en Bogotá, donde un motociclista retenido por varias horas denunció haber sido víctima de presión y despojo tras un accidente de tránsito.

De acuerdo con la información oficial, el incidente vial involucró a integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío asentada en esta Unidad de Protección Integral y al conductor de la motocicleta. Sin embargo, tras el hecho, la situación escaló rápidamente.

Según las autoridades, el motociclista retenido habría sido privado de su libertad por varias horas, mientras algunos miembros de la comunidad presuntamente le exigían una suma de dinero a cambio de permitirle salir del lugar. Además, se reportó que le quitaron su motocicleta.

Ante la gravedad del caso, hicieron presencia unidades de la Policía de Funza, así como representantes de la Alcaldía municipal y la Defensoría del Pueblo, quienes intervinieron para mediar y evitar una escalada mayor del conflicto.

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Aunque finalmente el ciudadano fue liberado, las autoridades rechazaron lo ocurrido. La Consejería para las Víctimas advirtió que estos hechos no solo pusieron en riesgo al motociclista, sino también a la comunidad, especialmente a niños y niñas Emberá que habitan en el lugar.

La Alcaldía de Bogotá anunció que interpondrá acciones legales por lo sucedido, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales dentro de este espacio.

Las autoridades recordaron que la UPI La Florida es un bien público bajo jurisdicción ordinaria, y reiteraron su llamado a mantener el diálogo y el respeto por las normas, mientras avanza el proceso legal por este caso de motociclista retenido que ha generado preocupación en la ciudad.

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