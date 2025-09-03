Motociclista pierde la vida en accidente fatal en la Autopista Norte

Resumen: Un accidente de tránsito fatal se presentó en la Autopista Norte, a la altura de Bello, sentido norte > sur. El hecho ha generado fuerte congestión vial. Autoridades atienden la emergencia.
Un accidente fatal en Bello se presentó en la mañana de este miércoles, 3 de septiembre, en la Autopista Norte.
El hecho ocurrió en el sentido norte-sur, a la altura de Almacafé S.A. y el barrio Florida, lo que ha provocado un colapso en el flujo vehicular.
De inmediato, equipos de emergencia, incluyendo ambulancias y personal de Tránsito, se desplazaron al lugar para atender la emergencia. Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer motociclista fallecida o los móviles de los hechos.
La zona permanece acordonada mientras se realizan las labores de levantamiento y la investigación para determinar las causas del trágico suceso.
Se espera que en las próximas horas se logre despejar la vía y normalizar el tránsito.