Motociclista pierde la vida en accidente fatal en la Autopista Norte

Un accidente fatal en Bello se presentó en la mañana de este miércoles, 3 de septiembre, en la Autopista Norte.

El hecho ocurrió en el sentido norte-sur, a la altura de Almacafé S.A. y el barrio Florida, lo que ha provocado un colapso en el flujo vehicular.

De inmediato, equipos de emergencia, incluyendo ambulancias y personal de Tránsito, se desplazaron al lugar para atender la emergencia. Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer motociclista fallecida o los móviles de los hechos.

La zona permanece acordonada mientras se realizan las labores de levantamiento y la investigación para determinar las causas del trágico suceso.

Se espera que en las próximas horas se logre despejar la vía y normalizar el tránsito.

