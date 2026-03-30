Resumen: Motociclista murió tras ser arrollada en la Variante de Caldas; hay afectaciones en la movilidad.

¡Qué tragedia! Motociclista murió tras ser arrollada por una volqueta en la Variante de Caldas

Un trágico accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes 30 de marzo en la Variante de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, dejando como saldo una mujer motociclista fallecida.

El siniestro ocurrió en el sentido sur–norte de la vía, a la altura del kilómetro PR 59+500, antes del sector conocido como Rancho de Lata.

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De acuerdo con información preliminar, la víctima se movilizaba en su motocicleta cuando fue impactada por una volqueta, lo que le causó la muerte en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el hecho, se generaron afectaciones en la movilidad con paso restringido en la variante Caldas mientras las autoridades atendían la emergencia y realizaban las labores correspondientes en la zona.

Organismos de tránsito hicieron presencia en el sitio para adelantar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a transitar con precaución, respetar las normas de tránsito y mantener la atención en la vía para evitar este tipo de tragedias.

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