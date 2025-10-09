Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Fuerte choque! Le quitó la vida a un motociclista en el barrio San Gabriel en Itagüí

Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este jueves 9 de octubre en el barrio San Gabriel, del municipio de Itagüí.

De acuerdo con las primeras versiones, el motociclista se desplazaba por una de las vías principales del sector cuando, por razones que aún son materia de investigación, chocó contra un camión.

El impacto fue tan fuerte que el conductor quedó tendido sobre la vía.

Aunque unidades de socorro y agentes de tránsito llegaron rápidamente al lugar, el hombre falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

Por el momento, las autoridades se encuentran realizando el levantamiento del cuerpo del motociclista. Se desconoce la identidad de la víctima.

La movilidad en la zona se encuentra colapsada, especialmente en los accesos desde San Antonio de Prado, debido al cierre parcial de la vía mientras se desarrollan las labores judiciales.

Funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Itagüí y la Policía de Tránsito adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro y determinar si hubo exceso de velocidad, fallas mecánicas o imprudencia de alguno de los conductores involucrados.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para respetar las normas de tránsito y conducir con precaución.

