Ella es Paula Andrea Ortega, la nueva contralora Distrital de Medellín, elegida en el Concejo

El Concejo de Medellín concluyó hoy un proceso de selección basado en el mérito y la transparencia al elegir a Paula Andrea Ortega Escobar como la nueva Contralora Distrital de Medellín. Ortega fue seleccionada con una votación contundente de 15 votos a favor y 0 en contra, reflejando un amplio consenso dentro de la corporación sobre su idoneidad para el cargo.

La elección fue liderada por la Mesa Directiva del Concejo, integrada por el presidente Sebastián López y el vicepresidente primero Santiago Perdomo, quienes destacaron el rigor técnico del proceso. La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) estuvo a cargo de la convocatoria y evaluación de los candidatos, garantizando la independencia y la excelencia académica del procedimiento.

Mérito y Trayectoria en el Sector Público

Paula Andrea Ortega Escobar es presentada como un ejemplo del valor del servicio público basado en el mérito. Abogada de profesión, cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo, Comercial y Contratación Estatal, además de una maestría en Contratación Estatal. Su conocimiento de la entidad es profundo, ya que ha hecho carrera durante más de ocho años en la Contraloría Distrital de Medellín.

La Mesa Directiva del Concejo señaló que esta elección marca un hito en el fortalecimiento institucional de la ciudad. «Le apostamos a la transparencia, al mérito y a la confianza ciudadana”, indicaron los concejales.

Con este nombramiento, el Concejo de Medellín reafirma su compromiso con la vigilancia responsable de los recursos públicos y la consolidación de una gestión técnica, independiente y cercana a la ciudadanía. Ortega asumirá el cargo para liderar la vigilancia y el control de los bienes del Distrito.

