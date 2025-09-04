¡Lamentable! Motociclista murió tras chocar con camión cerca el puente de la Madre Laura

Resumen: Accidente de tránsito en la Madre Laura de Medellín deja una persona muerta tras choque entre camión y moto. Policía judicial atendió el caso.
En horas de la tarde de este jueves 4 de septiembre, se registró un grave accidente de tránsito en la autopista paralela cerca al puente de la Madre Laura, calzada oriental, en Medellín. El hecho involucró un camión y una motocicleta que transitaban en sentido norte-sur.
De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro dejó un motociclista muerto. La víctima recibió atención inicial por parte de personal de salud y del cuerpo de bomberos, pero minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
Hasta el momento se desconoce la identidad del motociclista fallecido.
Las autoridades recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener la precaución en las vías de la ciudad para evitar que tragedias como esta sigan cobrando vidas.
