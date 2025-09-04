Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Lamentable! Motociclista murió tras chocar con camión cerca el puente de la Madre Laura

En horas de la tarde de este jueves 4 de septiembre, se registró un grave accidente de tránsito en la autopista paralela cerca al puente de la Madre Laura, calzada oriental, en Medellín. El hecho involucró un camión y una motocicleta que transitaban en sentido norte-sur.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro dejó un motociclista muerto. La víctima recibió atención inicial por parte de personal de salud y del cuerpo de bomberos, pero minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento se desconoce la identidad del motociclista fallecido.

Las autoridades recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener la precaución en las vías de la ciudad para evitar que tragedias como esta sigan cobrando vidas.

