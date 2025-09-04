Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un hombre de 23 años recibió una dura condena por agresión a menor en Medellín tras atacar a su sobrina de 5 años. La sentencia de 24 años y 4 meses de prisión se dictó tras el ataque en Santo Domingo.

Imponen dura condena contra hombre que agredió a su sobrina de cinco años en Medellín

Un juez de Medellín ha dictado una severa condena por agresión a menor, sentenciando a 24 años y 4 meses de prisión a un hombre de 23 años.

El fallo se produjo después de que el procesado se allanara a los cargos de tentativa de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía por atacar a su sobrina de tan solo 5 años de edad.

Los hechos que derivaron en esta condena ocurrieron la noche del 31 de julio de 2024 en el barrio Santo Domingo. Según la investigación, el hombre agredió a la niña con un arma cortopunzante, causándole varias lesiones que pusieron en grave peligro su vida.

La Fiscalía logró establecer que el ataque no fue un hecho aislado, sino que se enmarcó en un acto de represalia contra su hermana, la madre de la menor.

El condenado, al parecer, la responsabilizaba por la pérdida de una de sus manos y utilizó a la niña de cinco años para cometer el violento acto.

El agresor fue detenido en flagrancia por la Policía Nacional y, antes de que iniciara el juicio oral, decidió aceptar su responsabilidad en el delito.

Con su allanamiento a cargos, la sentencia quedó en firme, y el hombre deberá cumplir su pena en un establecimiento carcelario, demostrando la contundente respuesta de las autoridades ante crímenes de violencia contra los más vulnerables.

