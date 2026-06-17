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    Motociclista murió tras choque con tractocamión en la autopista Medellín – Bogotá

    Tragedia en la autopista Medellín-Bogotá. Un motociclista falleció tras un accidente con un vehículo cisterna en jurisdicción de Guarne.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Motociclista murió tras choque con tractocamión en la autopista Medellín - Bogotá
    Foto sacada de redes sociales.
    Motociclista murió tras choque con tractocamión en la autopista Medellín – Bogotá

    Resumen: Un motociclista falleció tras un accidente con un vehículo cisterna en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de Guarne. Autoridades mantienen paso restringido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una nueva tragedia vial se registró en la mañana de este miércoles 17 de junio en la autopista Medellín-Bogotá.

    Un motociclista falleció luego de verse involucrado en un accidente de tránsito con un vehículo cisterna en jurisdicción del municipio de Guarne, Oriente antioqueño.

    El hecho ocurrió en el sector Retorno 7 – La Clarita, en sentido El Santuario–Medellín. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, en el siniestro estuvieron involucrados una motocicleta y un vehículo de carga pesada. Como consecuencia del impacto, el motociclista falleció en el lugar de los hechos.

    Tras la emergencia, organismos de tránsito y unidades de atención hicieron presencia en la zona para adelantar las labores correspondientes y realizar la inspección judicial.

    Debido a estos procedimientos, se mantiene restricción en la movilidad sobre este importante corredor vial que conecta al Valle de Aburrá con el Oriente antioqueño.

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    Las autoridades recomendaron a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación, transitar con precaución y seguir las indicaciones del personal encargado de regular el tráfico mientras se restablece completamente el paso.

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