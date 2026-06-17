Motociclista murió tras choque con tractocamión en la autopista Medellín – Bogotá

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Resumen: Un motociclista falleció tras un accidente con un vehículo cisterna en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de Guarne. Autoridades mantienen paso restringido.

Una nueva tragedia vial se registró en la mañana de este miércoles 17 de junio en la autopista Medellín-Bogotá.

Un motociclista falleció luego de verse involucrado en un accidente de tránsito con un vehículo cisterna en jurisdicción del municipio de Guarne, Oriente antioqueño.

El hecho ocurrió en el sector Retorno 7 – La Clarita, en sentido El Santuario–Medellín. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, en el siniestro estuvieron involucrados una motocicleta y un vehículo de carga pesada. Como consecuencia del impacto, el motociclista falleció en el lugar de los hechos.

Tras la emergencia, organismos de tránsito y unidades de atención hicieron presencia en la zona para adelantar las labores correspondientes y realizar la inspección judicial.

Debido a estos procedimientos, se mantiene restricción en la movilidad sobre este importante corredor vial que conecta al Valle de Aburrá con el Oriente antioqueño.

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Las autoridades recomendaron a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación, transitar con precaución y seguir las indicaciones del personal encargado de regular el tráfico mientras se restablece completamente el paso.

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