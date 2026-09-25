Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una motociclista murió tras chocar con un bus del SITP en Teusaquillo. Autoridades investigan las causas del siniestro y se presentó congestión en la zona.

Tragedia en Bogotá: motociclista murió tras chocar con bus del SITP

Un siniestro vial con fatalidad se registró durante la mañana de este viernes 25 de septiembre en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, luego de que una motociclista y un bus del SITP chocaran en la intersección de la calle 34 con carrera 19.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 5:50 de la mañana. La motocicleta se desplazaba por la calle 34, mientras que el bus zonal circulaba por la carrera 19. Al llegar a la intersección se produjo la colisión.

La víctima fue identificada como Tatiana, de 26 años, quien sufrió lesiones de gravedad y falleció en el lugar debido a las heridas ocasionadas en el accidente.

Por su parte, el conductor del bus, Yeimer, de 37 años, no sufrió lesiones.

Tras el siniestro, unidades de criminalística llegaron al sitio para realizar las labores de reconocimiento y adelantar el procedimiento correspondiente.

Lea también: Presupuesto Participativo le apuesta a que más estudiantes sigan en el colegio

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Mientras se desarrollaban las labores de las autoridades, la zona presentó una importante congestión vehicular, situación que afectó la movilidad y dejó a varios ciudadanos atrapados en medio del trancón.

Por ahora, las autoridades investigan las circunstancias exactas en las que ocurrió el choque.

La investigación deberá determinar las responsabilidades y establecer con precisión la dinámica del siniestro que terminó con la muerte de la motociclista.

Más noticias de Colombia