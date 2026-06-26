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Resumen: Un motociclista murió tras ser apuñalado durante una riña por presunta intolerancia vial en Bogotá. El presunto agresor fue capturado por la Policía.

Brutal pelea entre motociclistas terminó en tragedia: uno murió tras ser apuñalado en plena vía

Un motociclista murió luego de ser apuñalado durante una violenta riña registrada en plena vía pública del barrio San Isidro, en la localidad de San Cristóbal. El presunto agresor fue capturado en flagrancia por la Policía.

La pelea quedó registrada en un video que circula en redes sociales. En las imágenes se observa cómo un motociclista permanece detenido en un semáforo y, segundos después, llegan otras dos motocicletas, una de ellas con dos ocupantes.

Tras un intercambio de palabras, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física.

Durante el enfrentamiento, uno de los involucrados se quitó el casco para golpear repetidamente a otro hombre, mientras los demás continuaban forcejeando en medio de la vía.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, la central de radio alertó a una patrulla sobre una riña que, al parecer, se originó por un episodio de intolerancia vial en Bogotá. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron la confrontación e intervinieron para controlar la situación.

En medio de la pelea, uno de los participantes habría atacado a la víctima con un arma cortopunzante, causándole una herida en el pecho.

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Aunque el hombre alcanzó a caminar algunos metros, terminó desplomándose sobre una zona verde mientras esperaba la llegada de los organismos de emergencia.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones, informaron las autoridades.

Gracias a la rápida reacción de los uniformados, el presunto responsable fue capturado en el lugar de los hechos y quedó a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de homicidio.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras reiteraron el llamado a resolver los conflictos por vías pacíficas para evitar que hechos de convivencia terminen cobrando vidas.

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