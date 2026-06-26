Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Explosión de una caldera obliga a evacuar el Cantón Norte en Bogotá

    Una explosión en el Cantón Norte de Bogotá obligó a evacuar el complejo militar y movilizó a Bomberos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Explosión de una caldera obliga a evacuar el Cantón Norte en Bogotá
    Foto de cortesía.
    Explosión de una caldera obliga a evacuar el Cantón Norte en Bogotá

    Resumen: Explosión en el Cantón Norte de Bogotá obligó a evacuar el complejo militar y movilizó a Bomberos. Las autoridades confirmaron que no hay personas heridas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Una explosión en el Cantón Norte obligó este viernes 26 de junio a la movilización del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y a la evacuación preventiva de varias instalaciones del complejo militar ubicado en el norte de la capital. Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

    La emergencia se presentó en una caldera ubicada dentro del Cantón Norte, en el sector de la calle 105 con carrera 8A. Tras el incidente, unidades bomberiles activaron los protocolos de atención y aseguraron el área para controlar cualquier riesgo adicional.

    Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de las instalaciones cercanas mientras los equipos especializados adelantaban las labores de inspección y verificación.

    El objetivo es descartar nuevas afectaciones y garantizar condiciones seguras antes de permitir el regreso del personal.

    El Cuerpo Oficial de Bomberos indicó que la explosión en el Cantón Norte está siendo evaluada por técnicos especializados, quienes revisan el estado de la infraestructura y las posibles causas que originaron el incidente.

    Lea también: ¡Atención! Abelardo de la Espriella confirmó a su primer ministro: Rodrigo Lara será el Mininterior

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    El Cantón Norte es uno de los complejos militares más importantes de Bogotá y alberga diferentes dependencias del Ejército Nacional, entre ellas unidades operativas, administrativas y de formación militar.

    Debido a la cantidad de personas que diariamente trabajan y prestan servicio en el lugar, cualquier emergencia activa protocolos especiales de coordinación entre las autoridades militares y los organismos distritales.

    Las autoridades continúan recopilando información para establecer las circunstancias que provocaron la explosión en el Cantón Norte y determinar cuándo podrán retomarse las actividades con normalidad dentro del complejo.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.