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Resumen: Explosión en el Cantón Norte de Bogotá obligó a evacuar el complejo militar y movilizó a Bomberos. Las autoridades confirmaron que no hay personas heridas.

Explosión de una caldera obliga a evacuar el Cantón Norte en Bogotá

Una explosión en el Cantón Norte obligó este viernes 26 de junio a la movilización del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y a la evacuación preventiva de varias instalaciones del complejo militar ubicado en el norte de la capital. Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

La emergencia se presentó en una caldera ubicada dentro del Cantón Norte, en el sector de la calle 105 con carrera 8A. Tras el incidente, unidades bomberiles activaron los protocolos de atención y aseguraron el área para controlar cualquier riesgo adicional.

Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de las instalaciones cercanas mientras los equipos especializados adelantaban las labores de inspección y verificación.

El objetivo es descartar nuevas afectaciones y garantizar condiciones seguras antes de permitir el regreso del personal.

El Cuerpo Oficial de Bomberos indicó que la explosión en el Cantón Norte está siendo evaluada por técnicos especializados, quienes revisan el estado de la infraestructura y las posibles causas que originaron el incidente.

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El Cantón Norte es uno de los complejos militares más importantes de Bogotá y alberga diferentes dependencias del Ejército Nacional, entre ellas unidades operativas, administrativas y de formación militar.

Debido a la cantidad de personas que diariamente trabajan y prestan servicio en el lugar, cualquier emergencia activa protocolos especiales de coordinación entre las autoridades militares y los organismos distritales.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer las circunstancias que provocaron la explosión en el Cantón Norte y determinar cuándo podrán retomarse las actividades con normalidad dentro del complejo.

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