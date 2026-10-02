Tragedia en la Av. Regional: motociclista habría muerto tras chocar con camión

Resumen: Un motociclista habría muerto tras un choque con un camión de Envía en la Avenida Regional, cerca del puente de Guayaquil, en Medellín.

Un motociclista habría perdido la vida durante la mañana de este viernes 2 de octubre luego de verse involucrado en un siniestro vial con un camión, en la Avenida Regional, en Medellín.

El hecho se habría registrado en la calzada occidental, en sentido sur-norte, cerca del puente de Guayaquil. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima se movilizaba en una motocicleta y habría fallecido en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el choque, tanto el vehículo de carga como la motocicleta habrían quedado sobre el carril izquierdo de la vía, situación que habría generado afectaciones en la movilidad de este importante corredor de la ciudad.

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Al lugar habrían llegado agentes de tránsito y organismos de socorro para atender la emergencia, acordonar el sector y adelantar las diligencias correspondientes. Mientras se desarrollaba el procedimiento, se habría presentado congestión vehicular en la calzada occidental de la Regional.

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Hasta el momento, la identidad del motociclista no habría sido establecida públicamente. De igual manera, las circunstancias exactas en las que se habría producido la colisión todavía serían materia de investigación por parte de las autoridades.

Durante las labores de atención e inspección en el sitio, se habría recomendado a los conductores tomar vías alternas para evitar la zona afectada y facilitar el trabajo de los organismos encargados del procedimiento.

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