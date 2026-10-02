Le desertaron a «Iván Mordisco» en Antioquia: dos menores recuperados y un excombatiente con armas se entregó

Resumen: Las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la recuperación de dos menores de edad que habían sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de la Subestructura 18 de las disidencias al mando de 'Iván Mordisco'