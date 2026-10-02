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    Le desertaron a «Iván Mordisco» en Antioquia: dos menores recuperados y un excombatiente con armas se entregó

    Los dos jóvenes recuperados de las filas de «iván mordisco», habían sido obligados a integrar las filas del grupo armado organizado

    Publicado por: SoloDuque

    menores desertores de ivan mordisco en antioquia
    Foto: @FuerzasMilCol
    Le desertaron a «Iván Mordisco» en Antioquia: dos menores recuperados y un excombatiente con armas se entregó

    Resumen: Las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la recuperación de dos menores de edad que habían sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de la Subestructura 18 de las disidencias al mando de 'Iván Mordisco'

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    Minuto30.com .- Las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la recuperación de dos menores de edad que habían sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de la Subestructura 18 de las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’, en medio de operaciones ofensivas adelantadas por el Ejército Nacional en el departamento de Antioquia.

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    Foto: @FuerzasMilCol

    Rescate menores de las filas de «mordisco»

    Los dos jóvenes recuperados, quienes habían sido obligados a integrar las filas del grupo armado organizado, fueron extraídos de la zona de conflicto para iniciar la ruta institucional de restablecimiento de sus derechos.

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    Durante el mismo despliegue militar, las autoridades lograron el sometimiento de un presunto integrante de esta estructura criminal, quien decidió entregarse a las tropas y abandonar la organización ilegal.

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    Foto: @FuerzasMilCol

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    Foto: @FuerzasMilCol

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    Las Fuerzas Militares señalaron que estos resultados se dan en el marco de la ofensiva que mantienen en la región para neutralizar el accionar de los grupos armados y proteger a la población civil.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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