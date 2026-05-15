Climate Week: Medellín será sede de evento mundial sobre cambio climático

Resumen: Climate Week 2026 tendrá a Medellín como sede mundial de acciones climáticas.
El Climate Week 2026 tendrá como sede principal a Medellín, según anunció el alcalde Federico Gutiérrez, quien destacó que la ciudad se ha convertido en un referente internacional en acciones contra el cambio climático y sostenibilidad urbana.
El Climate Week se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 10 de octubre de 2026 y contará con más de 100 actividades en Medellín y otras regiones del país.
La agenda reunirá a gobiernos, empresas, organizaciones sociales, universidades y ciudadanos en espacios enfocados en sostenibilidad, biodiversidad, innovación y transición energética.
Durante el anuncio, el mandatario aseguró que Medellín llega a este escenario global gracias a diferentes proyectos ambientales implementados en los últimos años. Entre ellos mencionó los corredores verdes, las siembras de árboles y las intervenciones urbanas que han permitido reducir temperaturas entre 2 y 4 grados centígrados en varios sectores de la ciudad.
El Climate Week también incluirá encuentros académicos, laboratorios de innovación, ruedas de negocios y actividades ciudadanas inspiradas en eventos internacionales similares realizados en ciudades como Nueva York y Londres.
Lea también: ¡A puro pulmón y bajo el agua! Así se vivió el histórico concierto gratuito de Maluma en la Plaza Botero
Además del evento central, Medellín tendrá agendas complementarias relacionadas con biodiversidad y medio ambiente, entre ellas la Conferencia de Árboles Urbanos, el Festival de las Aves y el Congreso de Botánica.
La Alcaldía informó que la ciudad llegará al Climate Week con avances en proyectos como Mi Río, Mis Quebradas, donde se ejecutan 21 obras y más de 350 intervenciones en puntos críticos.
También se destacaron 63 obras de mitigación del riesgo, 27 sistemas de alerta temprana y la protección de más de 4.000 hectáreas estratégicas para el cuidado del agua y los ecosistemas.
Se espera la participación de 2.500 asistentes nacionales, 500 internacionales y más de 7.000 personas vinculadas a las actividades descentralizadas programadas durante el evento.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios