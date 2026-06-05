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Resumen: Un motociclista murió tras chocar contra un camión en la vía Guarne-Aeropuerto. El accidente ocurrió luego de un derrame de aceite que provocó tres siniestros viales en la zona.

Derrame de aceite provoca fatal accidente: motociclista pierde la vida en la vía Guarne – Aeropuerto

Un motociclista perdió la vida en la mañana de este viernes 5 de junio tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la vía que conecta a Guarne con el Aeropuerto José María Córdova, en jurisdicción del Oriente antioqueño.

El hecho se produjo en medio de una serie de emergencias viales ocasionadas por el derrame de aceite sobre la calzada.

Según la información conocida, un vehículo de carga habría dejado hidrocarburo sobre el pavimento, generando condiciones peligrosas para quienes transitaban por el corredor vial. Como consecuencia, se registraron tres siniestros de manera consecutiva en distintos puntos de la carretera.

El caso más grave involucró a un motociclista que circulaba por la zona de Guarne.

La pérdida de adherencia en el asfalto provocó que el conductor perdiera el control de su vehículo y terminara impactando contra un camión.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la víctima falleció en el lugar de los hechos antes de poder recibir asistencia médica.

La situación obligó a las autoridades de tránsito a implementar cierres y restricciones temporales para garantizar la atención de la emergencia y evitar nuevos accidentes.

Las medidas afectaron la movilidad en dos sectores estratégicos de la ruta Aeropuerto – Llanogrande: el punto conocido como “Alquiler Montacargas de Oriente”, en Guarne, y la vereda Rancherías, en Rionegro.

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Durante varias horas, organismos de tránsito y personal encargado de la atención de emergencias adelantaron labores de control del tráfico, inspección del lugar y remoción de riesgos sobre la vía.

Asimismo, se realizó el levantamiento del cuerpo y la limpieza del aceite derramado mediante la aplicación de material absorbente.

Una vez finalizaron las labores operativas, el corredor fue habilitado nuevamente.

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