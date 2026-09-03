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Resumen: Un motociclista murió tras un accidente de tránsito en la vía Guarne-Aeropuerto. El choque ocurrió en el kilómetro 3+600, en la vereda Canoas.

¡Tragedia en Guarne! Motociclista murió tras quedar debajo de un carro en la vía al aeropuerto

Un motociclista murió el pasado miércoles, 2 de septiembre, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado en la vía que comunica al municipio de Guarne con el aeropuerto José María Córdova, en Antioquia.

El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 3+600, a la altura de la escuela La Milagrosa, ubicada en la vereda Canoas.

Según la información preliminar, en el hecho estuvieron involucrados una motocicleta y un vehículo. Tras el impacto, el motociclista habría quedado debajo del automóvil. Pese a la atención en el lugar, la persona falleció en el sitio como consecuencia del siniestro vial.

Organismos de atención y autoridades se desplazaron hasta el punto para atender la emergencia y adelantar las diligencias correspondientes. Posteriormente, se realizaron los procedimientos relacionados con el levantamiento del cuerpo y la investigación del caso.

Por ahora, las autoridades no han establecido oficialmente cuáles fueron las causas que provocaron el accidente de tránsito.

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Durante la atención de la emergencia y las diligencias de las autoridades se presentaron restricciones que impactaron el tránsito por el sector.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer las circunstancias que rodearon este fatal accidente de tránsito que dejó como víctima al motociclista.

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