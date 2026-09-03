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    ¡Doble homicidio en La Unión! Asesinaron a dos adultos mayores en zona rural

    Conmoción en zona rural de La Unión por un doble homicidio que cobró la vida de dos adultos mayores. Las autoridades ya investigan…

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Doble homicidio en La Unión! Asesinaron a dos adultos mayores en zona rural
    Foto de Minuto30/archivo.
    ¡Doble homicidio en La Unión! Asesinaron a dos adultos mayores en zona rural

    Resumen: Dos adultos mayores fueron asesinados en la vereda San Miguel-Santa Cruz, en La Unión, Antioquia. Autoridades investigan un posible robo como móvil del doble homicidio.

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    Conmoción hay en el municipio de La Unión, Antioquia, tras el doble homicidio de dos adultos mayores registrado durante la noche del pasado 2 de septiembre en la vereda San Miguel-Santa Cruz.

    De acuerdo con las primeras versiones conocidas, las víctimas, un hombre y una mujer, habrían sido atacadas en circunstancias que todavía son materia de investigación. Los cuerpos fueron encontrados en un sector ubicado sobre la vía que conduce hacia Mesopotamia y Sonsón.

    De manera preliminar, se conoció que al parecer, los adultos mayores habrían sido encontrados amarrados y con signos de violencia.

    Además, una de las hipótesis que manejan las autoridades relacionaría el doble homicidio con el presunto robo de un dinero que el hombre habría retirado correspondiente al pago de su pensión.

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    La información aún es objeto de verificación por parte de los investigadores, quienes adelantan las diligencias judiciales para establecer con precisión qué ocurrió, identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el ataque.

    Durante la noche, las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos y comenzaron la recolección de elementos materiales probatorios y testimonios que permitan avanzar en el esclarecimiento del doble homicidio.

    La alcaldía de La Unión expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas y rechazó el hecho de violencia. Además, hizo un llamado a las autoridades para avanzar con celeridad en las investigaciones, al tiempo que invitó a la comunidad a entregar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.

    Las autoridades reiteraron que la investigación continúa y que cualquier responsabilidad individual deberá ser determinada dentro del debido proceso.

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