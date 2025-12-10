Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Motociclista murió tras perder el control y chocar contra poste en la autopista Medellín – Bogotá

Un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Medellín–Bogotá, en jurisdicción del municipio de Copacabana, dejó como saldo un motociclista fallecido y generó importantes restricciones en la movilidad durante la mañana de este 10 de diciembre.

El siniestro se registró hacia las 9:00 a.m., en el kilómetro 08+160, sector conocido como Chimeneas Luque.

De acuerdo con el reporte de Devimed, la víctima, al parecer, perdió el control de su motocicleta y terminó colisionando contra un objeto fijo ubicado en el separador.

El accidente de tránsito obligó a las autoridades a implementar un cierre parcial de la vía mientras unidades de tránsito y criminalística adelantaban la inspección técnica del lugar.

Durante varias horas, la autopista presentó movilidad reducida, lo que afectó el flujo de vehículos que se desplazaban entre Medellín y el Oriente antioqueño.

Las autoridades investigan las causas exactas que llevaron al motociclista a perder el control, aunque no se descartan factores como exceso de velocidad, pavimento húmedo o un posible intento de maniobra brusca.

Devimed reiteró el llamado a conducir con precaución, especialmente en zonas donde la vía cuenta con curvas, pendientes o separadores angostos, condiciones que pueden aumentar el riesgo de incidentes.

La autopista fue habilitada gradualmente cerca del mediodía, una vez culminados los procedimientos técnicos.

