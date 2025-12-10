Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Motociclista murió tras perder el control y chocar contra poste en la autopista Medellín – Bogotá

    Un motociclista murió, al parecer, luego de chocar contra un poste cerca del peaje de Copacabana.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Motociclista murió tras perder el control y chocar contra poste en la autopista Medellín – Bogotá
    Foto sacada de redes sociales.
    Motociclista murió tras perder el control y chocar contra poste en la autopista Medellín – Bogotá

    Resumen: Un motociclista murió tras chocar contra un poste en la autopista Medellín–Bogotá, sector Copacabana. El accidente generó paso restringido y fuerte congestión vial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Medellín–Bogotá, en jurisdicción del municipio de Copacabana, dejó como saldo un motociclista fallecido y generó importantes restricciones en la movilidad durante la mañana de este 10 de diciembre.

    El siniestro se registró hacia las 9:00 a.m., en el kilómetro 08+160, sector conocido como Chimeneas Luque.

    De acuerdo con el reporte de Devimed, la víctima, al parecer, perdió el control de su motocicleta y terminó colisionando contra un objeto fijo ubicado en el separador.

    Lea también: Camión sin frenos desató tragedia en Usme: dejó un muerto y trancón en la Y de Yomasa

    El accidente de tránsito obligó a las autoridades a implementar un cierre parcial de la vía mientras unidades de tránsito y criminalística adelantaban la inspección técnica del lugar.

    Durante varias horas, la autopista presentó movilidad reducida, lo que afectó el flujo de vehículos que se desplazaban entre Medellín y el Oriente antioqueño.

    Las autoridades investigan las causas exactas que llevaron al motociclista a perder el control, aunque no se descartan factores como exceso de velocidad, pavimento húmedo o un posible intento de maniobra brusca.

    Devimed reiteró el llamado a conducir con precaución, especialmente en zonas donde la vía cuenta con curvas, pendientes o separadores angostos, condiciones que pueden aumentar el riesgo de incidentes.

    La autopista fue habilitada gradualmente cerca del mediodía, una vez culminados los procedimientos técnicos.

    Más noticias de Copacabana


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde de Medellín anuncia importantes beneficios tributarios para los ciudadanos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.