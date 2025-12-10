Menú Últimas noticias
    Video

    Camión sin frenos desató tragedia en Usme: dejó un muerto y trancón en la Y de Yomasa

    Caos en Usme: un camión sin frenos volcó y causó un accidente mortal en la Y de Yomasa.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Camión sin frenos desató tragedia en Usme: dejó un muerto y trancón en la Y de Yomasa
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Camión sin frenos desató tragedia en Usme: dejó un muerto y trancón en la Y de Yomasa

    Un camión sin frenos provocó un accidente múltiple en la Y de Yomasa, Usme. Una persona murió y la movilidad en la avenida Caracas con Boyacá quedó gravemente afectada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un accidente múltiple registrado en la intersección conocida como La Y de Yomasa, en la localidad de Usme, dejó como saldo una persona fallecida y generó una fuerte alteración en la movilidad del sur de la capital en la mañana de este miércoles 10 de diciembre.

    El siniestro ocurrió en la avenida Caracas con avenida Boyacá, cuando un camión de carga habría perdido los frenos en plena vía, desencadenando una colisión en cadena.

    De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo pesado perdió el control mientras descendía por el corredor vial, volcándose y embistiendo a una motocicleta, un vehículo particular, varios motociclistas y un peatón que transitaba por la zona. La fuerza del impacto dejó una víctima mortal en el lugar, cuyo deceso fue confirmado por las autoridades.

    El accidente múltiple provocó una afectación considerable en el tránsito, especialmente en el paso de los buses alimentadores del sistema TransMilenio, que enfrentaron retrasos y desvíos debido a la obstrucción generada por el siniestro.

    Al lugar acudieron unidades de Tránsito, el Grupo Guía, Agentes Civiles y equipos de emergencia para atender a los afectados, controlar el paso vehicular y realizar las labores de investigación. La zona permaneció cerrada mientras criminalística adelantaba el levantamiento y la inspección técnica del accidente.

    Según Bogotá Tránsito, a las 10:28 a.m. finalizaron los trabajos investigativos y se habilitó nuevamente el paso por la intersección. Hasta el momento se desconoce si el accidente dejó más lesionados.

    Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a transitar con precaución en corredores de alto flujo.

