Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un camión sin frenos provocó un accidente múltiple en la Y de Yomasa, Usme. Una persona murió y la movilidad en la avenida Caracas con Boyacá quedó gravemente afectada.

Camión sin frenos desató tragedia en Usme: dejó un muerto y trancón en la Y de Yomasa

Un accidente múltiple registrado en la intersección conocida como La Y de Yomasa, en la localidad de Usme, dejó como saldo una persona fallecida y generó una fuerte alteración en la movilidad del sur de la capital en la mañana de este miércoles 10 de diciembre.

El siniestro ocurrió en la avenida Caracas con avenida Boyacá, cuando un camión de carga habría perdido los frenos en plena vía, desencadenando una colisión en cadena.

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo pesado perdió el control mientras descendía por el corredor vial, volcándose y embistiendo a una motocicleta, un vehículo particular, varios motociclistas y un peatón que transitaba por la zona. La fuerza del impacto dejó una víctima mortal en el lugar, cuyo deceso fue confirmado por las autoridades.

El accidente múltiple provocó una afectación considerable en el tránsito, especialmente en el paso de los buses alimentadores del sistema TransMilenio, que enfrentaron retrasos y desvíos debido a la obstrucción generada por el siniestro.

Al lugar acudieron unidades de Tránsito, el Grupo Guía, Agentes Civiles y equipos de emergencia para atender a los afectados, controlar el paso vehicular y realizar las labores de investigación. La zona permaneció cerrada mientras criminalística adelantaba el levantamiento y la inspección técnica del accidente.

Según Bogotá Tránsito, a las 10:28 a.m. finalizaron los trabajos investigativos y se habilitó nuevamente el paso por la intersección. Hasta el momento se desconoce si el accidente dejó más lesionados.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a transitar con precaución en corredores de alto flujo.

[10:01 a.m.] #MovilidadAhora | Continúan los cierres viales en la intersección de la Y de Yomasa. Grúas realizan maniobras para retirar los vehículos de la vía. Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona. https://t.co/ZCC7UFTFHg pic.twitter.com/uwEJBreGnK — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 10, 2025

