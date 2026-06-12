Resumen: Autoridades de Medellín inmovilizaron la motocicleta de dos hombres señalados de protagonizar una agresión a una mujer en la Autopista Norte.

¡No pues, tan machito! Pillaron y multaron a motociclista que le pegó a una mujer por una discusión de tránsito

La motocicleta de un sujeto involucrado en un caso de agresión contra una mujer en la Autopista Norte de Medellín fue inmovilizada por las autoridades luego de un operativo apoyado en las cámaras de seguridad y el sistema de lectura de placas de la ciudad.

Según la información conocida, el hecho se registró a la altura de la calle 119. En las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Control de la Secretaría de Movilidad y del sistema de emergencias 123 se observa que la situación se habría originado por una maniobra de tránsito que casi termina en colisión entre una camioneta y una motocicleta.

Tras el incidente vial, se produjo una discusión entre los ocupantes de ambos vehículos. De acuerdo con el registro de las cámaras, el altercado escaló hasta que uno de los hombres que se movilizaba en la motocicleta se acercó a la camioneta y al parecer golpeó a la conductora, quien permanecía dentro del vehículo.

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Luego de la agresión, la motocicleta abandonó el lugar. Sin embargo, desde el Centro de Control se activó un protocolo de seguimiento que permitió rastrear el recorrido del vehículo mediante el sistema LPR, tecnología que identifica placas en tiempo real.

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Gracias a esta herramienta y al trabajo articulado entre agentes de tránsito y la Policía Metropolitana, la motocicleta fue ubicada cerca del CAI de El Poblado y posteriormente inmovilizada.

Durante el procedimiento también fueron impuestos dos comparendos: uno por modificaciones no autorizadas en el vehículo y otro por obstaculizar una de las principales vías del área metropolitana.

Las autoridades reiteraron que continuarán utilizando las capacidades tecnológicas de monitoreo para identificar a los responsables de hechos que afecten la seguridad y la convivencia en Medellín.

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