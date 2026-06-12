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Resumen: En un operativo conjunto entre la Policía Nacional e Interpol, fueron retenidos en Bogotá y Soacha tres colombianos requeridos por El Salvador mediante Notificación Roja. Los capturados son señalados de liderar una estructura criminal de al menos 163 integrantes dedicada al lavado de activos, las estafas y la expansión del préstamo ilegal conocido como 'gota a gota' en varios países de América Latina.

Capturan en Bogotá y Soacha a tres presuntos cabecillas ‘gota a gota’ requeridos por El Salvador

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), fueron retenidos en Bogotá y Soacha tres ciudadanos colombianos que eran buscados por las autoridades de El Salvador mediante Notificación Roja.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los capturados serían señalados de integrar la cúpula de una estructura criminal transnacional dedicada, presuntamente, al lavado de activos, las estafas y la expansión del sistema de préstamos ilegales conocido como ‘gota a gota’ en varios países de América Latina.

La acción fue desarrollada por unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, dando cumplimiento a los requerimientos internacionales emitidos por las autoridades salvadoreñas.

Señalados de liderar una red criminal internacional

Según las investigaciones adelantadas por el país solicitante, los tres colombianos tendrían roles de liderazgo dentro de una organización conformada por al menos 163 integrantes, la cual habría extendido sus operaciones más allá de las fronteras nacionales.

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Las autoridades sostienen que esta estructura delictiva estaría involucrada en actividades relacionadas con el lavado de activos y distintas modalidades de estafa, además de promover el denominado ‘gota a gota’, un sistema de préstamos informales caracterizado por cobros diarios y prácticas ilegales para recuperar el dinero prestado.

La Notificación Roja de Interpol es un mecanismo de cooperación internacional mediante el cual se solicita la ubicación y retención provisional de personas requeridas por la justicia de otros países, con miras a adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

Avanzan los trámites ante las autoridades competentes

Tras hacerse efectivas las retenciones en Bogotá y Soacha, los tres ciudadanos quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en los procedimientos establecidos dentro del marco de cooperación judicial internacional.

Por ahora, las autoridades colombianas no han entregado mayores detalles sobre la identidad de los capturados ni sobre el tiempo que llevaban siendo investigados por las autoridades de El Salvador.

Con este operativo, la Policía Nacional destacó el trabajo articulado con Interpol para combatir fenómenos criminales que operan de manera transnacional y que, según las investigaciones, afectan a varios países de la región a través de economías ilícitas y redes dedicadas al préstamo ilegal.