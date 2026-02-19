Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Allanamientos en Campo Valdés dejan una mujer de 69 años judicializada por presunto acopio de drogas

Una mujer de 69 años fue vinculada formalmente a un proceso penal tras ser señalada de almacenar estupefacientes en una vivienda ubicada en el barrio Campo Valdés, en la Comuna 4 de Medellín.

El procedimiento fue adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que ejecutó de manera simultánea tres diligencias de allanamiento y registro en inmuebles del sector. En una de las viviendas intervenidas fue encontrada la procesada, identificada como María Adelina Cárdenas, junto a varias sustancias y elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con la presunta comercialización de alucinógenos.

Lo incautado en la vivienda

Durante el operativo, los investigadores hallaron en el inmueble donde se encontraba la mujer:

• 98,7 gramos de marihuana

• 20,7 gramos de cocaína

• $6.964.500 en efectivo

• Cinco cuadernos con anotaciones contables

• Dos grameras

• Papel para fabricar cigarrillos

• Bolsas plásticas pequeñas y otros implementos para la dosificación de sustancias

En las otras dos propiedades objeto de registro, las autoridades reportaron la incautación de un arma de fuego, un proveedor, seis cartuchos calibre 9 milímetros, además de 1.767 gramos de marihuana, 183 gramos de cocaína y más insumos presuntamente destinados a la distribución de estupefacientes.

Cargos imputados y medida adoptada

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó a la mujer los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles. La procesada no aceptó los cargos.

Aunque el ente acusador solicitó medida de aseguramiento, la judicatura dispuso detención domiciliaria por razones de salud, decisión que deberá cumplirse en un inmueble distinto al intervenido durante la captura.

El proceso continuará en etapa judicial mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad penal de la implicada.