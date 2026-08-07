Resumen: Un hombre fue asesinado con arma de fuego durante la tarde del jueves 6 de agosto, mientras se movilizaba en motocicleta y esperaba el cambio del semáforo en el sector de La Troncal, cerca del Liceo Caucasia. La víctima viajaba junto a una mujer, quien sería su suegra y salió ilesa del ataque. La Policía y la SIJIN atendieron la escena y adelantan las investigaciones para establecer el móvil e identificar a los responsables. El caso sería el segundo homicidio con arma de fuego registrado en Caucasia durante agosto.

Motociclista fue atacado a tiros en pleno semáforo de Caucasia: su acompañante salió ilesa

Un hombre murió tras ser atacado con arma de fuego durante la tarde de este jueves 6 de agosto, en el municipio de Caucasia, Antioquia. El hecho se registró en el sector conocido como La Troncal, cerca de los semáforos ubicados en la entrada al Liceo Caucasia.

La víctima se desplazaba en una motocicleta junto a una mujer que, de acuerdo con la información preliminar, sería su suegra. Ambos se encontraban detenidos mientras esperaban el cambio del semáforo cuando se produjo el ataque.

Según los reportes conocidos sobre el caso, hombres que se movilizaban en otra motocicleta se aproximaron al lugar y dispararon contra el conductor. El hombre murió en el sitio como consecuencia del ataque, mientras que la mujer que lo acompañaba no sufrió lesiones.

La situación generó la presencia de las autoridades en este punto de la vía, donde se adelantaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

Policía llegó al lugar tras el ataque

Después de que se conociera el ataque, unidades de la Policía se desplazaron hasta el sector y procedieron con el acordonamiento de la escena.

De acuerdo con uno de los reportes sobre el caso, uniformados que se encontraban realizando labores de patrullaje en sectores cercanos recibieron la alerta y se desplegaron acciones para tratar de ubicar a los responsables.

La SIJIN quedó a cargo de las labores relacionadas con la inspección técnica y la recolección de elementos que puedan aportar información a la investigación.

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Por el momento, las autoridades trabajan en la recopilación de evidencias y datos que permitan reconstruir lo sucedido en el sector de La Troncal.

Investigan a los responsables del homicidio

Uno de los principales objetivos de la investigación es establecer quiénes participaron en el ataque y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el homicidio.

También está pendiente determinar el móvil del crimen. Hasta ahora, la información disponible no establece oficialmente las razones por las que el motociclista fue atacado.

La identidad del fallecido no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que se mantiene sin revelar en los reportes conocidos del caso.

El ataque ocurrió en una zona de circulación vehicular y en un momento en el que la víctima se encontraba detenida ante el semáforo. La mujer que viajaba con él logró salir ilesa de la situación.

Segundo homicidio con arma de fuego durante agosto

Este caso se suma a los hechos violentos registrados recientemente en Caucasia. De acuerdo con los reportes suministrados, el homicidio ocurrido este jueves corresponde al segundo cometido con arma de fuego en el municipio durante agosto.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el caso y establecer la identidad de quienes participaron en el ataque.

Por ahora, el proceso se concentra en las evidencias recopiladas en el lugar de los hechos y en la información que pueda ayudar a determinar cómo ocurrió el homicidio y quiénes estarían detrás del mismo.