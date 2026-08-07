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Resumen: El Ejército verifica un cilindro dejado en una vía de Ituango, Antioquia, que, según la institución, habría sido abandonado por el GAOr subestructura 18. Unidades antiexplosivos inspeccionan el elemento para determinar si contiene material explosivo y revisan los sectores cercanos como parte del procedimiento de seguridad.

¡Alerta en Ituango! Ejército verifica cilindro abandonado con posible explosivo en una vía

Un operativo de verificación fue desplegado en una vía que comunica al municipio de Ituango, Antioquia, luego de que fuera dejado un cilindro cuya posible presencia de explosivos es evaluada por unidades especializadas del Ejército Nacional.

De acuerdo con la información entregada por la institución, el elemento habría sido dejado en el eje vial por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOr), subestructura 18.

Ejército inspecciona el elemento

Unidades antiexplosivos se encuentran en el lugar para determinar las características del cilindro y establecer si contiene algún tipo de material explosivo. Como parte del procedimiento, los uniformados también verifican los sectores cercanos al punto donde fue encontrado.

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La inspección permitirá establecer la naturaleza del elemento y determinar si existe algún otro factor de riesgo en las inmediaciones. Por ahora, el Ejército no ha confirmado qué tipo de material contiene el cilindro.

Continúan las labores de seguridad en la zona

Las acciones hacen parte de las labores que adelantan los soldados en esta región de Antioquia, de acuerdo con la institución, con el objetivo de fortalecer la presencia del Ejército y contribuir a las condiciones de seguridad para la población civil.

Mientras avanzan las labores de los especialistas, se mantiene la atención sobre el lugar donde fue encontrado el cilindro. El reporte oficial tampoco señala que se haya producido una detonación.

El Ejército indicó que continuará desarrollando acciones de presencia y seguridad en esta zona del departamento, mientras los equipos especializados adelantan la verificación correspondiente.