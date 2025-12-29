Motociclista murió calcinado tras brutal choque con tractocamión en vía a Caucasia

Resumen: Un choque en Caucasia dejó un motociclista muerto tras colisionar con un tractocamión que se incendió. El hecho provocó caos vial y largas congestiones.

Un grave choque en Caucasia se registró el pasado 28 de diciembre en el kilómetro 13 de la vía que comunica a este municipio del Bajo Cauca antioqueño, dejando como saldo la muerte de un motociclista.

El siniestro involucró una motocicleta y un tractocamión cargado con baldosas, el cual terminó envuelto en llamas tras el impacto.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la colisión fue de tal magnitud que el vehículo de carga se incendió de manera inmediata.

El motociclista, quien hasta el momento no ha sido identificado, habría quedado atrapado debajo de la estructura del camión, perdiendo la vida en el lugar producto de las quemaduras. El estado del cuerpo impidió su reconocimiento inmediato, por lo que fue necesaria la intervención de unidades judiciales especializadas.

Personal del Cuerpo de Bomberos acudió a la zona para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara, mientras agentes de tránsito y la Policía acordonaron el sector para facilitar las labores de inspección técnica.

Las autoridades señalaron que aún no se han establecido las causas exactas del choque en Caucasia, por lo que peritos adelantan investigaciones para determinar si el accidente estuvo relacionado con fallas mecánicas, exceso de velocidad o una posible maniobra imprudente.

Tras la remoción de los restos incinerados y la limpieza de la calzada, el paso fue restablecido de manera gradual. Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para transitar con precaución, especialmente en corredores que presentan alta carga vehicular por desvíos temporales.

