Voló con moto y todo: Motociclista cayó a quebrada tras choque en Itagüí

Resumen: Un motociclista cayó desde casi 10 metros a la quebrada Doña María tras un choque por exceso de velocidad en Itagüí. Bomberos lograron rescatarlo.

Un aparatoso accidente de tránsito se presentó el pasado jueves 8 de enero en Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, luego de que un motociclista terminara cayendo a la quebrada Doña María tras una colisión entre dos motos.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Movilidad, las motocicletas chocaron en un tramo recto de la carrera 54 con calle 51, y el fuerte impacto provocó que uno de los conductores perdiera el control del vehículo, saliera expulsado de la vía y cayera desde una altura cercana a los 10 metros hasta la quebrada, con motocicleta incluida.

La emergencia fue detectada a través de las cámaras de seguridad del municipio, lo que permitió una rápida reacción de los organismos de socorro.

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, junto con agentes de tránsito, llegaron al lugar para adelantar el rescate, que se facilitó debido a que el caudal del afluente no presentaba un aumento significativo ni corriente fuerte en ese momento.

Pese al riesgo que representaba la caída, el motociclista tuvo un desenlace favorable. Según el informe preliminar, solo presentó lesiones leves y contusiones, por lo que fue valorado en el sitio sin necesidad de traslado urgente a un centro asistencial.

Sebastián Zuleta, secretario de Movilidad de Itagüí, indicó que el siniestro fue advertido en tiempo real gracias al sistema de monitoreo y reiteró el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito, especialmente en corredores viales nuevos que cumplen con los estándares de seguridad, pero que no están exentos de riesgos si se conduce de manera imprudente.

