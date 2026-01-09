¡ATENCIÓN! Es oficial: Pasaje de TransMilenio sube desde el 14 de enero: acá le contamos

Menú Últimas noticias
    Bogotá inicia recarga de pasajes gratis en TransMilenio para beneficiarios
    Minuto30.com .- La Alcaldía de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, confirmó este viernes el nuevo ajuste tarifario para el sistema de transporte masivo de la ciudad.

    A partir del próximo miércoles 14 de enero de 2026, el valor del pasaje de TransMilenio (troncal) y del SITP (zonal) quedará unificado en $3.550; lo que representa un incremento del 10,9%.

    La decisión busca reducir el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y garantizar la sostenibilidad de la operación del sistema, que enfrenta retos financieros estructurales.

    ¿Qué pasa con los beneficios?

    La administración distrital aclaró que, a pesar del aumento general, se mantendrán los beneficios para las poblaciones vulnerables:

    Adultos mayores y Sisbén: Se espera que continúen los subsidios parciales para personas con puntajes específicos en el Sisbén IV y adultos mayores de 62 años.

    Trasbordos: El costo de trasbordo entre buses (de $0 dentro del tiempo permitido con tarjeta personalizada) seguirá vigente para incentivar el uso del sistema integrado.

    El reto del “pasaje colado”

    La meta para 2026 es reducir significativamente el índice de “colados”, lo que permitiría, a futuro, estabilizar las tarifas sin depender exclusivamente de los aumentos anuales al usuario.

    Se recomienda a los ciudadanos personalizar su tarjeta ‘Tullave’ para no perder los beneficios de trasbordos y los viajes a crédito que ofrece el sistema.

