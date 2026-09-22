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Resumen: En Medellín capturaron a un hombre de 29 años, uno de los 10 más buscados del Huila, requerido por hurto, extorsión, porte de armas, acto sexual violento y tentativa de homicidio. Tenía orden de captura de Garzón.

¡Cayó en Medellín! Capturan a uno de los 10 más buscados del Huila

Durante un procedimiento de registro y control realizado en Medellín, en una acción articulada entre la Alcaldía y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, fue capturado un hombre de 29 años que hacía parte del listado de los 10 más buscados del departamento del Huila.

La verificación de sus antecedentes permitió establecer que tenía una orden de captura vigente, emitida el pasado 7 de julio por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Garzón (Huila) por varios delitos, entre ellos hurto calificado y agravado, extorsión, lesiones personales, amenaza, hurto de automotor, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, acto sexual violento y tentativa de homicidio.

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El capturado quedó a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

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Las autoridades destacaron que esta acción demuestra la importancia de los controles y la verificación de antecedentes que adelantan de manera permanente para identificar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas por diferentes delitos en el país.

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