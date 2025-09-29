Resumen: Indignación en Guarne: un motociclista atropelló a un niño de 7 años y huyó. El menor está fuera de peligro.

Indignación en Guarne: motociclista atropelló a un niño y huyó sin prestarle ayuda

Gran indignación ha causado en Guarne, Antioquia, el caso de un motociclista que atropelló a un niño de 7 años y huyó del lugar sin prestar ayuda.

El hecho, registrado en video por una cámara de seguridad, ocurrió en una calle del municipio y ha despertado rechazo ciudadano y pronunciamientos de las autoridades departamentales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, calificó el comportamiento del conductor como una falta de empatía, responsabilidad y decencia. Tras expresar solidaridad con la familia del menor, el mandatario solicitó a la Policía Antioquia desplegar toda su capacidad operativa para dar con el responsable.

“Hemos tenido comunicación con la Policía Antioquia para que logre la captura del responsable, o que la presión ciudadana lo lleve a entregarse”, manifestó Rendón.

El dirigente agregó que determinar si hubo imprudencia de alguna de las partes será materia de investigación, pero lo inaceptable es la actitud del motociclista al huir tras el accidente. “Los antioqueños somos solidarios, y aún más cuando se trata de un menor”, subrayó.

En cuanto al estado de salud del pequeño, las autoridades informaron que no sufrió lesiones de gravedad, aunque sí fue derribado por el impacto.

En el video se observa cómo el niño invade la vía justo cuando la motocicleta pasaba, sin embargo, lo que más ha generado rechazo es que el conductor no se detuvo y abandonó la escena.

La Policía continúa la búsqueda del responsable mientras la comunidad exige justicia.

