Último chance: hoy cierran inscripciones a los Premios Medellín Investiga 2025

Este martes 30 de septiembre vence el plazo para inscribirse en los Premios Medellín Investiga 2025, la máxima distinción que entrega la Alcaldía, a través de la Agencia de Educación Superior Sapiencia, para reconocer los aportes en ciencia, innovación e investigación dentro de la ciudad. El cierre de la convocatoria será a las 5:00 de la tarde.

En su vigésima edición, el programa entregará 19 galardones distribuidos en tres categorías, con incentivos que suman cerca de $500 millones.

Estas distinciones buscan exaltar el talento de académicos, investigadores y estudiantes universitarios, en el marco del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, declarado por la ONU.

Las categorías incluyen la Distinción Alcaldía de Medellín a toda una vida dedicada a la investigación, con impacto nacional e internacional; la Investigación de mayor impacto del año, que reconocerá con cinco premios de $39,2 millones a proyectos culminados entre julio de 2024 y julio de 2025; y el estímulo a estudiantes de pregrado sobresalientes por su participación en procesos de indagación, con 13 premios individuales de $20 millones.

Desde 2005, estos premios Medellín Investiga han consolidado a la ciudad como un referente de conocimiento en el país. En dos décadas se han recibido 1.493 postulaciones, entregado 282 premios y otorgado más de $2.700 millones en estímulos, fortaleciendo así el ecosistema académico y científico local.

Quienes deseen participar deben cumplir con los requisitos publicados aquí.

