    Juan Felipe García padece de esquizofrenia y se encuentra desapareció

    Fue visto por ultima vez en la vía que conecta hacia Puerto Berrío

    Publicado por: Juan Manuel

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Juan Felipe García Suaza ha desaparecido, generando gran preocupación entre sus familiares y conocidos. Se sabe que padece esquizofrenia, lo que aumenta su vulnerabilidad y el riesgo asociado a su desaparición.

    Fue visto por última vez hace aproximadamente un mes, mostrando un comportamiento desorientado y en muy mal estado físico. El último avistamiento ocurrió en la vía que conecta hacia Puerto Berrío, un área extensa que podría dificultar su localización.

    Su madre, Ruby Aleyda, solicita cualquier información sobre su paradero. Quienes puedan ayudar pueden comunicarse al número 324 549 1153.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


