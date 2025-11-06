Fiscalía reveló el motivo del asesinato de Jaime Esteban, estudiante de Los Andes

Resumen: Fiscalía reveló que el asesinato de Jaime Esteban habría sido motivado por acusaciones de acoso a mujeres, según testimonio clave presentado en audiencia contra Juan Carlos Suárez.

La Fiscalía General de la Nación reveló este jueves 6 de noviembre el supuesto motivo que habría desencadenado el asesinato de Jaime Esteban, estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes, quien falleció tras recibir una brutal golpiza en la madrugada del 31 de octubre en el norte de Bogotá.

Según el testimonio de un testigo clave presentado durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Juan Carlos, las mujeres que acompañaban a los agresores gritaron que la víctima estaba ‘acosando mujeres’, lo que habría motivado el ataque mortal.

Durante la diligencia judicial, la fiscal del caso dio a conocer la declaración de una persona que se encontraba en el establecimiento Oxxo de la calle 64 con carrera 14 cuando ocurrieron los hechos. Este testigo presenció el momento exacto en que Juan Carlos, quien llegó al lugar sin camisa y con el rostro pintado de rojo y negro, propinó el primer golpe a Jaime Esteban.

Las chicas comienzan a gritar al chico diciéndole: ‘Ahí tiene para que siga acosando mujeres'», relató la funcionaria del ente acusador sobre lo declarado por el testigo presencial.

Según el testimonio presentado ante las autoridades, una amiga del testigo se acercó hasta donde se encontraban las mujeres que acompañaban a los presuntos agresores para preguntarles cuál era la razón de la violencia. La respuesta fue contundente: «Le dijo que el chico (Jaime Esteban Moreno) estaba acosando mujeres».

Sin embargo, lo que reveló la investigación es que, después de este primer incidente, la situación escaló de manera dramática. La víctima intentó retirarse del lugar, pero fue en ese momento cuando Juan Carlos, aparentemente alentado por las mujeres que lo acompañaban, decidió perseguirlo.

El procesado fue el primero en alcanzar a la víctima y le propinó un puñetazo en el rostro que lo derribó al suelo. Juan David, amigo del fallecido que lo acompañaba esa noche tras salir del club Before en Chapinero, intentó interponerse para detener la agresión, pero sus esfuerzos fueron inútiles.

Segundos más tarde, el segundo agresor, identificado como Ricardo González, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, llegó al lugar y entre ambos comenzaron a golpear a la víctima.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Lea también: A Egan se le ‘trastearon’ la bici con la que ganó el Tour de Francia

Las imágenes captadas por los sistemas de vigilancia muestran cómo Jaime Esteban y su cómplice patearon repetidamente la cabeza y el cuerpo de la víctima mientras esta yacía indefensa en el pavimento. Una de las mujeres, vestida con un disfraz azul, incluso habría motivado a los agresores para que continuaran con la golpiza.

Un vigilante que se encontraba en la zona fue quien alertó a las autoridades al notar que el joven se ahogaba con su propia sangre. A pesar de los esfuerzos médicos, el estudiante falleció debido a un trauma craneoencefálico severo causado por los múltiples golpes recibidos.

Juan Carlos, egresado de la misma Universidad de Los Andes, fue capturado horas después de los hechos en flagrancia en la calle 69 con carrera 14, gracias al señalamiento directo de Juan David, el amigo que presenció el ataque.

Durante la audiencia de imputación realizada el 5 de noviembre, el procesado no aceptó los cargos por homicidio agravado en calidad de coautor que le fueron formulados.

La Fiscalía solicitó una pena entre 40 y 50 años de prisión para Suárez Ortiz, mientras continúa la búsqueda de Ricardo González, quien logró darse a la fuga tras el crimen.

Más noticias de Bogotá