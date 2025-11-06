Minuto30
    Resumen: Una noticia que ha conmocionado al mundo del ciclismo, especialmente a los aficionados colombianos, es la desaparición de la icónica bicicleta amarilla con la que Egan Bernal ganó el Tour de Francia 2019, un triunfo histórico para el país. El propio ciclista, campeón del Tour y del Giro, comunicó la pérdida a través de sus redes sociales, destacando que la bicicleta no solo tiene un alto valor material, sino un incalculable valor sentimental e histórico. Bernal ha informado que ya se están investigando los hechos, revisando cámaras, con la esperanza de esclarecer rápidamente el suceso y recuperar pronto este tesoro que representa una de las mayores hazañas deportivas de Colombia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una noticia que ha sacudido al mundo del ciclismo y a los aficionados colombianos es la misteriosa desaparición de la bicicleta con la que Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia 2019, conquistó la mítica carrera.

    Se trata de la emblemática máquina de color amarillo que simboliza uno de los triunfos más importantes en la historia deportiva del país. El ciclista cundinamarqués ha hecho pública la noticia, pidiendo ayuda para esclarecer el caso.

    El propio Egan Bernal utilizó sus redes sociales para comunicar el suceso a sus seguidores. «Hola, hola, muchachos, les tengo que comunicar algo”, arrancó el deportista.

    El corredor agregó que “imagínense que mi bicicleta desapareció», expresó el deportista con un tono de preocupación.

    La bici no es solo una pieza deportiva de alto valor, sino un tesoro con un incalculable valor sentimental e histórico por lo que representa para él y por supuesto para toda Colombia.

    A Egan se le ‘trastearon’ la bici con la que ganó el Tour de Francia

    Ante la situación, el pedalista del equipo Ineos Grenadiers señaló que ya se están tomando medidas para dar con el paradero de su histórica compañera de ruta.

    «Estamos mirando cámaras, averiguando qué fue lo que pasó. Así que ojalá esto se pueda esclarecer rápidamente», indicó Bernal.

    El orgullo colombiano expresó su esperanza de recuperar pronto la bicicleta que le dio la alegría de ser el primer colombiano y latinoamericano en ganar el Tour.

    Por ahora, el campeón del Giro de Italia 2021 y del Tour de Francia 2019 mantiene a sus seguidores al tanto de los avances en la investigación.

    La comunidad ciclística y los aficionados esperan que este valioso recuerdo de la hazaña lograda en 2019 pueda ser recuperado pronto y devuelto a las manos de su legítimo dueño.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

