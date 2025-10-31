Bogotá mantiene restricciones a motociclistas durante Halloween pese a protestas: 'No es un capricho', dice la Alcaldía
Moteros desafían restricciones de Halloween en Bogotá y Galán lanza dura advertencia

Resumen: Caos en Bogotá: moteros protestan contra las restricciones de Halloween mientras Galán advierte inmovilizaciones y capturas. ¿Qué opinas de las medidas? 

La alcaldía confirmó que se mantendrán las restricciones para motociclistas en Bogotá durante el puente de Halloween, con el objetivo de preservar el orden público y reducir los siniestros viales que suelen aumentar en estas fechas.

Según las autoridades, las medidas buscan prevenir los incidentes asociados a las llamadas “rodadas de Halloween” o “caravanas del terror”, eventos que en años anteriores han derivado en disturbios y afectaciones a la movilidad.

El pasado 30 de octubre, cientos de moteros salieron a las calles para protestar contra las disposiciones, bloqueando varias vías principales y generando un fuerte caos en la movilidad capitalina.

Pese a este hecho de orden público, el alcalde Carlos Fernando Galán ratificó que las restricciones no serán levantadas y que la Policía mantendrá los controles durante todo el fin de semana.

“Nosotros vamos a ejercer control hoy. Ayer hubo 340 inmovilizaciones de motos y vamos a proceder hoy donde sea necesario”, afirmó Galán.

El mandatario advirtió que quienes participen en caravanas ilegales o generen alteraciones al orden público enfrentarán inmovilizaciones y capturas, tal como ocurrió con cuatro personas el día anterior.

Las restricciones incluyen la prohibición de circular con parrillero desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p.m. del lunes 3 de noviembre, además de la restricción total de motos entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. en principales corredores como la autopista Norte, avenida Boyacá, NQS, calle 26, calle 80 y carrera Séptima.

La alcaldía de Bogotá reiteró su llamado a la prudencia y recordó que el objetivo no es sancionar, sino prevenir hechos lamentables durante estas celebraciones.

