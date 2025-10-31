Moteros desafían restricciones de Halloween en Bogotá y Galán lanza dura advertencia

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La alcaldía confirmó que se mantendrán las restricciones para motociclistas en Bogotá durante el puente de Halloween, con el objetivo de preservar el orden público y reducir los siniestros viales que suelen aumentar en estas fechas.

Según las autoridades, las medidas buscan prevenir los incidentes asociados a las llamadas “rodadas de Halloween” o “caravanas del terror”, eventos que en años anteriores han derivado en disturbios y afectaciones a la movilidad.

El pasado 30 de octubre, cientos de moteros salieron a las calles para protestar contra las disposiciones, bloqueando varias vías principales y generando un fuerte caos en la movilidad capitalina.

Pese a este hecho de orden público, el alcalde Carlos Fernando Galán ratificó que las restricciones no serán levantadas y que la Policía mantendrá los controles durante todo el fin de semana.

“Nosotros vamos a ejercer control hoy. Ayer hubo 340 inmovilizaciones de motos y vamos a proceder hoy donde sea necesario”, afirmó Galán.

El mandatario advirtió que quienes participen en caravanas ilegales o generen alteraciones al orden público enfrentarán inmovilizaciones y capturas, tal como ocurrió con cuatro personas el día anterior.

Las restricciones incluyen la prohibición de circular con parrillero desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p.m. del lunes 3 de noviembre, además de la restricción total de motos entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. en principales corredores como la autopista Norte, avenida Boyacá, NQS, calle 26, calle 80 y carrera Séptima.

La alcaldía de Bogotá reiteró su llamado a la prudencia y recordó que el objetivo no es sancionar, sino prevenir hechos lamentables durante estas celebraciones.

