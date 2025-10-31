Toros del Valle se afianza en la cima de la tabla general de la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II, demostrando su poderío con siete victorias en diez partidos disputados para un total de 17 puntos.

El torneo, que puede seguirse en vivo a través del Facebook del Comité Olímpico Colombiano, ha entrado en una fase intensa, con una tabla de posiciones muy apretada justo debajo del líder.

Le siguen de cerca Paisas, Caribbean Storm y Caimanes del Llano, todos empatados con 13 unidades tras registrar cinco triunfos en ocho salidas cada uno.

El fin de semana se presenta emocionante con una tripleta de encuentros cruciales. Este viernes 31 de octubre, la acción inicia con el segundo partido entre Sabios de Manizales y Motilones del Norte, que se medirán a las 8:10 de la noche en el Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe.

Posteriormente, la atención se centrará en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya, donde Caimanes del Llano y Caribbean Storm protagonizarán una doble cartelera. El primer duelo será el sábado y el segundo el domingo, ambos programados para las 6:15 de la tarde.

La jornada previa, disputada este jueves 30 de octubre, dejó resultados importantes y actuaciones individuales destacadas.

Toros del Valle mantiene el liderato en la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II

En el Coliseo La Caldera de Quibdó, el equipo visitante, Paisas, logró imponerse con claridad ante Cimarrones con un marcador final de 44 – 69.

La figura del encuentro fue el colombiano Juan Tello, quien brilló para el conjunto antioqueño al aportar 21 puntos, además de siete rebotes y una asistencia, siendo fundamental en el triunfo de su equipo.

El otro encuentro del jueves también dejó un resultado relevante para la historia reciente de uno de los equipos.

Sabios de Manizales consiguió una significativa victoria en casa, el Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe, al vencer a Motilones del Norte con un resultado de 77 – 63.

Este triunfo es notable porque significó romper una racha negativa de cinco partidos en los que Motilones había logrado imponerse sobre Sabios.

El desempeño de Carlos Fulda fue clave para que el equipo local lograra esta importante victoria.

El venezolano se erigió como la figura del partido, guiando a Sabios con una impresionante hoja de estadísticas que incluyó 27 puntos, nueve rebotes y dos asistencias.

Con el liderato de Toros consolidado y el resto de equipos luchando por mejorar su posición, se espera un fin de semana lleno de emociones en la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto.

