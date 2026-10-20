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Resumen: Un hombre de 41 años fue capturado en flagrancia en un motel del barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, Bogotá, luego de que la Policía encontrara dos revólveres escondidos debajo de un colchón. El establecimiento continuaba funcionando pese a una suspensión impuesta el día anterior, por lo que se ordenó su cierre durante 90 días. El administrador quedó a disposición de la Fiscalía por el presunto delito relacionado con armas de fuego.

¡Motel bajo la lupa en Bogotá! Seguía abierto pese a sanción y hallaron dos revólveres bajo un colchón

Un hombre de 41 años fue capturado en flagrancia en un motel del barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, Bogotá, luego de que la Policía encontrara dos revólveres escondidos debajo de un colchón. Durante la inspección, los uniformados también evidenciaron que el establecimiento continuaba funcionando pese a tener una medida correctiva que ordenaba suspender su actividad económica.

El procedimiento fue adelantado por integrantes de la Estación de Policía Tunjuelito, quienes realizaban labores de prevención, vigilancia y control en la zona. Al verificar el negocio, descubrieron que seguía operando a pesar de que la restricción había sido impuesta el día anterior.

Encontraron dos armas durante la inspección

Durante el registro de las instalaciones, los policías localizaron dos revólveres ocultos debajo de un colchón. Tras el hallazgo, capturaron al hombre que se desempeñaba como administrador del motel, por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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Tanto el detenido como las armas incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las actuaciones correspondientes. La información oficial no precisa quién era el propietario de los revólveres ni si estarían relacionados con otros hechos delictivos.

Un motel bajo control policial: dos armas incautadas y cierre por 90 días. En #Tunjuelito, fue capturado el administrador de un motel donde se hallaron dos revólveres ocultos debajo de un colchón. El establecimiento operaba pese a una suspensión vigente de su actividad económica https://t.co/xchYNYXT9T Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 20, 2026

Por su parte, los uniformados realizaron el procedimiento para ordenar el cierre del establecimiento durante 90 días, conforme a la Ley 1801 de 2016, relacionada con las normas de convivencia ciudadana.

Tunjuelito reporta 834 capturas en lo corrido del año

Este caso se suma a los resultados de los operativos de seguridad realizados en la localidad durante 2026. Según las cifras oficiales, en ese periodo se han efectuado 834 capturas en flagrancia por diferentes delitos y se han incautado 32 armas de fuego.

Las autoridades distritales reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos delictivos o comportamientos contrarios a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, un canal dispuesto para reportar estas situaciones y facilitar la atención por parte de las entidades competentes.