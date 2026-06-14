¡Mortal error en Brasil! Mujer murió tras ser lanzada sin cuerda durante salto de bungee jumping

Resumen: Una joven de 21 años murió en Limeira, São Paulo, Brasil tras caer al vacío durante un salto de bungee jumping en el que, según reportes, no habría sido asegurada correctamente con el equipo de seguridad. El hecho generó la detención de varias personas vinculadas a la organización del evento e investigaciones para establecer responsabilidades, mientras las autoridades también evalúan posibles fallas de control en el lugar.

Una joven de 21 años perdió la vida en un grave accidente ocurrido durante una actividad de bungee jumping en el puente conocido como “Puente del Esqueleto”, ubicado en la ciudad de Limeira, São Paulo, Brasil. El hecho se registró cuando la participante realizaba un salto organizado por una empresa privada dedicada a deportes de aventura.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el incidente ocurrió en medio de una jornada en la que varios asistentes participaban en actividades recreativas en este viaducto, ubicado en el estado de São Paulo, Brasil, una zona frecuentemente utilizada para deportes extremos. La mujer cayó al vacío tras un error en el procedimiento de seguridad, ya que no habría quedado correctamente asegurada al equipo de sujeción antes del salto.

Falla en el procedimiento de seguridad

Testigos de la situación señalaron que la caída fue inmediata y que en el lugar había personas que se encontraban listas para la actividad en el momento del hecho. El accidente quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales, donde se observa la reacción de quienes estaban presentes al percatarse de la ausencia de la cuerda de seguridad.

Tras la emergencia, asistentes y personal del evento intentaron auxiliar a la joven realizando maniobras de reanimación mientras llegaban los equipos médicos. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la víctima falleció en el sitio debido a la gravedad del impacto.

🛑🚨🛑 PIERDE LA VIDA EN SALTO…OLVIDARON SUJETAR LA CUERDA AL ARNÉS 👉🏻 Ella era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, egresada de Educación Física y Gestión Deportiva, residente de Jandira #Brasil 👉🏻 Estaba con su novio y había publicado en redes sociales su… pic.twitter.com/gEiqyQtaMh — ALEJANDRO MALDONADO (@Alex_MaldonadoS) June 14, 2026

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Investigaciones y capturas

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones y ordenaron la detención de varias personas vinculadas con la organización del evento. En el marco del proceso, se busca establecer las responsabilidades en los fallos de seguridad que derivaron en la tragedia.

Una joven de 21 años murió en Limeira, Brasil, tras ser lanzada desde un puente en un evento de bungee jumping sin haber sido sujetada a la cuerda de seguridad. La víctima cayó unos 40 metros y seis personas fueron detenidas. pic.twitter.com/vvdnEpDZDi — Katsumoto (@Katsumotos) June 14, 2026

En medio de la atención mediática que generó el caso, una empresa relacionada con la actividad llegó a publicar en su perfil institucional el mensaje: “Tú sueñas. Nosotros lo hacemos realidad”. Sin embargo, posteriormente su cuenta en redes sociales fue eliminada.

Por otro lado, la administración local anunció acciones legales relacionadas con posibles fallas en la supervisión del puente, argumentando que ya se habían realizado advertencias previas sobre las condiciones del lugar y la necesidad de mayor control en este tipo de actividades.

En el desarrollo de las investigaciones, las autoridades también informaron que algunas personas intentaron huir tras el accidente, pero fueron localizadas posteriormente. En ese contexto, según reportó O Globo, “dos hombres huyeron, pero fueron localizados con la ayuda de un helicóptero de Águia durante las labores de búsqueda en la zona boscosa. En total, seis personas fueron arrestadas en relación con el incidente”.

El caso ha reabierto el debate en Brasil sobre las condiciones de seguridad en los deportes extremos y la regulación de las empresas que ofrecen este tipo de experiencias, especialmente en escenarios naturales o infraestructuras antiguas utilizadas como puntos turísticos.