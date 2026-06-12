¡urgente! Trump confirma que EE. UU. abatió a alias «Niño Guerrero», máximo cabecilla del Tren de Aragua

Resumen: Trump calificó la acción militar como un "ataque cinético rápido y letal" llevado a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses bajo su dirección directa.

Minuto30.com .- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, máximo líder de la megabanda transnacional ‘Tren de Aragua’. Según el mandatario norteamericano, el jefe criminal cayó tras un ataque directo ejecutado por el Comando Sur de EE. UU. en las últimas horas.

Claves de la operación armada

El ataque: Trump calificó la acción militar como un «ataque cinético rápido y letal» llevado a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses bajo su dirección directa.

Coordinación internacional: El mandatario aseguró que la operación fue estrechamente coordinada con aliados en Venezuela, destacando el trabajo conjunto que se viene realizando.

Justicia para las víctimas: El gobierno estadounidense argumentó que con esta baja se hace justicia por las numerosas muertes, agresiones y delitos que el Tren de Aragua ha perpetrado contra ciudadanos en territorio estadounidense.

«Hacer la guerra contra los cárteles»

Trump recordó que al inicio de su administración designó formalmente al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, lo que permitió arreciar las acciones de deportación y la ofensiva militar contra estas redes. “El Tren de Aragua ha estado librando la guerra contra nuestros ciudadanos, mientras que los líderes débiles dejaron a Estados Unidos indefensos y a la defensiva”, aseveró el presidente.

¿Quién era alias ‘Niño Guerrero’?

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, de 40 años, lideraba la mayor organización criminal de Venezuela y una de las más sanguinarias e influyentes de América Latina, con un sistema de mando conocido en el ámbito carcelario como ‘Pranes’.

Inicios criminales: Entró al radar de la justicia en septiembre de 2005 tras asesinar a un policía en el estado de Aragua.

Capturas y fuga: En 2013 fue capturado en Lara por múltiples hurtos. En 2018 fue condenado a 17 años de prisión tras aceptar cargos por homicidio, robo, narcotráfico y una fuga previa en 2012.

El gran escape: Pagaba su condena en la cárcel de Tocorón hasta septiembre de 2023, cuando logró evadir un gigantesco despliegue de 11.000 oficiales venezolanos, convirtiéndose desde entonces en uno de los prófugos más buscados del continente.