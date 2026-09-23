¡Mora se queda! Senado hunde moción de censura tras polémica por bombardeo en Guaviare

Resumen: El Senado negó con 65 votos en contra y 17 a favor la moción de censura contra Jorge Mora, promovida por cuestionamientos a operaciones militares en Guaviare.

El Senado de la República negó este miércoles 23 de septiembre la moción de censura contra el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora, promovida por sectores del Pacto Histórico a raíz de las operaciones militares en las que murieron menores de edad. La votación terminó con 65 votos en contra y 17 a favor, por lo que el funcionario continuará en el cargo.

La discusión estuvo relacionada principalmente con el bombardeo realizado el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura armada señalada por las autoridades como perteneciente a las disidencias de alias Calarcá.

En esa operación murieron tres menores de edad, hecho que motivó cuestionamientos de sectores de oposición sobre la actuación de la Fuerza Pública y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Durante el debate, el senador del Pacto Histórico Alex Flórez defendió la moción y sostuvo que los menores reclutados por grupos armados deben ser considerados víctimas.

La discusión también incluyó otros operativos realizados en Guaviare y Norte de Santander, en los que se reportó la muerte de menores.

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Por su parte, Jorge Mora defendió las operaciones militares y sostuvo que suspender las acciones contra las estructuras ilegales podría afectar la capacidad del Estado para enfrentar a organizaciones que reclutan menores. El ministro también afirmó que las Fuerzas Militares y la Policía mantienen la iniciativa operacional en diferentes regiones del país.

Tras conocer el resultado, Mora agradeció el respaldo obtenido en el Senado y aseguró que la votación representa, según sus palabras, un reconocimiento al trabajo de soldados y policías.

El ministro también presentó un balance de sus primeros 45 días de gestión. Según las cifras entregadas durante el debate, las tropas han abatido a 28 cabecillas, liberado a 25 personas secuestradas y recuperado a 43 menores de edad que, de acuerdo con el Gobierno, eran utilizados por estructuras criminales.

Con la decisión del Senado, la Cámara de Representantes quedó impedida para pronunciarse sobre la misma moción, por lo que el trámite contra el ministro quedó cerrado en el Congreso.

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