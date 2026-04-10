Cali asegura 2,8 millones de dólares para llevar energía limpia a hogares vulnerables

Resumen: La ciudad avanza en una visión integral que la posiciona en el escenario internacional

Cali se consolida como referente nacional e internacional en sostenibilidad y biodiversidad a nivel de América Latina. La capital vallecaucana aseguró 2,8 millones de dólares que serán direccionados al proyecto ‘Eficiencia Energética para la Transición a Ciudades Carbono Neutrales en Colombia’, el cual hace parte de la séptima fase del Global Environment Facility (GEF 7), el fondo multilateral más importante del mundo en temas ambientales.

Este resultado es producto del liderazgo del alcalde Alejandro Eder y de la articulación entre la Oficina de Relaciones y Cooperación de la Alcaldía de Cali, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Distrital y Empresas Municipales de Cali (Emcali), demostrando la capacidad de la ciudad para atraer recursos internacionales y convertirlos en soluciones concretas en beneficio de la ciudadanía.

Una apuesta concreta por mejorar la vida de los caleños

El proyecto tendrá un impacto directo en comunidades vulnerables, beneficiando a cerca de 500 familias de los estratos 1 y 2 en sectores como Llano Verde y Potrero Grande, en el oriente de la ciudad, que podrán acceder a energía limpia, reducir sus gastos en servicios públicos y mejorar su calidad de vida.

Esta apuesta prioriza especialmente a hogares liderados por mujeres, así como a familias con niños o personas en condición de discapacidad, promoviendo equidad e inclusión en territorios que más lo necesitan.

Al mismo tiempo, Cali avanza en soluciones modernas con la instalación de sistemas de energía solar en infraestructura pública. En conjunto, permitirán generar aproximadamente 2 megavatios de energía limpia (equivalente a la que pueden consumir cientos de hogares).

Este esfuerzo tendrá un impacto ambiental concreto: permitirá reducir cerca de 650 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, lo que equivale a sembrar más de 30 mil árboles o retirar alrededor de 150 vehículos de combustión de circulación cada año.

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Cali se consolida como ‘Capital Mundial de la Biodiversidad’

“Hoy, de la mano de GEF 7, una de las principales organizaciones internacionales en materia de sostenibilidad, vamos a iniciar un proyecto de 2.8 millones de dólares de energía solar y energía sostenible para nuestra ciudad”, reiteró el alcalde Alejandro Eder.

En Colombia, el Global Environment Facility (GEF 7) es implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); ejecutado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) y supervisado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La ciudad avanza en una visión integral que la posiciona en el escenario internacional, liderando la Alianza de Ciudades por el Chocó Biogeográfico y preparándose como sede de la World Birdfair 2027.

Este tipo de proyectos refuerzan el mensaje de una Cali que no solo participa, sino que marca el camino hacia un modelo de ciudad sostenible en América Latina.