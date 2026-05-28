Resumen: Junto al exfutbolista, las autoridades chilenas confirmaron la captura de un taxista, también de nacionalidad colombiana. Este sujeto, que ya contaba con antecedentes penales por microtráfico, habría sido el cómplice encargado de facilitar el transporte para que Carabalí se deshiciera del cuerpo en la zona boscosa.

[IMAGINES SENSIBLES] En video quedó cuando exfutbolista colombiano sacó maleta en la que iba su amigo

Minuto30.com .- El estremecedor asesinato de un ciudadano colombiano en Chile ha conmocionado al país tras conocerse los escabrosos detalles de la captura de uno de los presuntos responsables: el exfutbolista colombiano Abel Stiven Carabalí. La víctima fue hallada decapitada y parcialmente calcinada en una zona boscosa.

Aunque los hechos ocurrieron hace más de un mes, es hasta ahora que la magnitud del crimen y la identidad del perpetrador trascienden en Colombia.

El macabro hallazgo en medio de un incendio

El origen de esta escalofriante historia se remonta a la noche del 12 de abril de 2026. Habitantes del sector y unidades del cuerpo de bomberos acudieron a la zona conocida como la Cuesta Zapata, en la población de Curacaví (Chile), alertados por lo que parecía ser un simple incendio de pastizales. Sin embargo, al sofocar las llamas, se encontraron con la dantesca escena del cuerpo mutilado y quemado.

La maleta y el carrito de carga: la prueba reina

El caso logró un avance definitivo gracias a las cámaras de seguridad. En los registros fílmicos se observa claramente a Carabalí en el área de un estacionamiento, utilizando un carrito de carga para movilizar bultos sospechosos ocultos dentro de una gran maleta.

Esta inquietante escena fue la pieza clave que alertó a los peritos forenses y vinculó directamente al exjugador con el traslado y la posterior desaparición de los restos del occiso.

El cómplice y una traición de ocho años

Junto al exfutbolista, las autoridades chilenas confirmaron la captura de un taxista, también de nacionalidad colombiana. Este sujeto, que ya contaba con antecedentes penales por microtráfico, habría sido el cómplice encargado de facilitar el transporte para que Carabalí se deshiciera del cuerpo en la zona boscosa.

Lo más trágico de la investigación es el fuerte vínculo que existía entre el presunto homicida y la víctima. Se presume que ambos mantenían una amistad desde hace aproximadamente ocho años, tras haberse conocido en entornos relacionados con el fútbol.

Liderazgo criminal y fin de su carrera deportiva

Lejos de las canchas, los reportes policiales indican que Abel Stiven Carabalí se encuentra actualmente completamente desvinculado del fútbol y habría asumido el rol de líder de una peligrosa banda delincuencial.

La principal hipótesis que manejan las autoridades sobre el móvil de este atroz crimen apunta a una presunta traición o un grave conflicto interno dentro de esta organización vinculada al tráfico de drogas.

Durante el desarrollo de los operativos y allanamientos, la Policía de Chile asestó un duro golpe a la estructura delictiva liderada por el exdeportista, logrando la incautación de:

19 kilos de estupefacientes listos para su distribución.

Cuatro armas de fuego de distintos calibres, destacando entre ellas una réplica exacta de un fusil de guerra.