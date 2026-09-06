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Resumen: Durante la Maratón Medellín se registraron dos emergencias médicas que requirieron la activación de los protocolos de atención. Juliana, de 20 años, sufrió un paro cardíaco mientras participaba en los 21K, y Mario Alberto, de 39 años, presentó convulsiones durante la prueba de 42K. Ambos recibieron atención en el recorrido y fueron trasladados a centros asistenciales. La organización informó que Juliana permanece con pronóstico reservado y Mario Alberto se encuentra estable.

¡Momentos de tensión en la Maratón Medellín! Dos corredores fueron trasladados tras emergencias médicas

Dos participantes de la Maratón Medellín 2026 tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales después de presentar complicaciones de salud durante la competencia de este domingo 6 de septiembre.

Uno de los casos correspondió a Juliana, de 20 años, quien sufrió un paro cardíaco durante la carrera. El otro involucró a Mario Alberto, de 39 años, quien presentó convulsiones asociadas a antecedentes de epilepsia, según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario se refirió a las emergencias a través de su cuenta de X y pidió acompañamiento para los dos corredores.

“Mis oraciones por Juliana de 20 años que presentó paro cardiaco y por Mario Alberto de 39 años que sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia durante la Maratón Medellín.”

Gutiérrez agregó que ambos participantes fueron llevados a instituciones médicas para recibir atención.

“Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia. Un abrazo para su familia y amigos. Orando por su recuperación.”

🙏🏽Mis oraciones por Juliana de 20 años que presentó paro cardiaco y por Mario Alberto de 39 años que sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia durante la Maratón Medellín.

Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia.

Un abrazo para… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 6, 2026

¿Qué se conoce de los dos casos?

De acuerdo con la información entregada por la organización de la Maratón Medellín, Juliana recibió atención durante la competencia por parte del personal médico dispuesto en el recorrido. Una profesional de la salud que participaba en la carrera también intervino para auxiliarla.

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Posteriormente, la joven fue trasladada a un centro hospitalario de Medellín. El reporte conocido indicó que permanecía bajo atención médica y con pronóstico reservado.

En cuanto a Mario Alberto, el episodio se presentó mientras participaba en la prueba de 42 kilómetros. El corredor recibió asistencia durante la carrera y fue remitido posteriormente a otra institución hospitalaria.

Según el reporte de la organización, su condición era estable.

Organización activó protocolos de atención

Maratón Medellín informó que en ambos casos se pusieron en marcha los protocolos establecidos para responder ante emergencias médicas durante la competencia.

La organización también señaló que permanece pendiente de la evolución de los dos participantes y solicitó respeto por la privacidad de sus familias mientras se determina qué información puede ser comunicada sobre su estado.

“Desde Maratón Medellín estamos atentos a la evolución de ambos casos y expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familias y seres queridos, así como a toda la comunidad runner”, comentaron los voceros de la Maratón de Medellín.

La competencia reunió cerca de 30.000 atletas de más de 50 países en sus diferentes categorías y distancias.

Por ahora, los dos corredores permanecen bajo atención médica, mientras sus familias y la organización esperan conocer su evolución.