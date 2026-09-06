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Resumen: Un ciudadano sirio de 40 años fue hallado muerto dentro de un apartamento de renta corta en El Poblado, después de varios días sin ser visto. El hombre había alquilado el inmueble por Airbnb y fue encontrado por empleados del lugar cuando no respondió al momento de entregar el alojamiento. Las autoridades investigan las circunstancias y la causa de su fallecimiento.

Misterio en El Poblado: ciudadano sirio fue hallado muerto dentro de un apartamento

Un ciudadano sirio de 40 años fue encontrado sin vida dentro de un apartamento de renta corta ubicado en El Poblado, Medellín, luego de que el personal encargado del inmueble no lograra establecer contacto con él cuando llegó el momento de finalizar su estadía.

La víctima fue identificada como Fadi Al Refai. De acuerdo con la información reportada por medios locales, entre ellos Teleantioquia y Blu Radio, el hombre había alquilado el apartamento a través de Airbnb y permanecía en el lugar desde el primero de septiembre.

La última vez que habría sido visto fue ese día, cuando ingresó al inmueble. Después, el personal del edificio no volvió a tener contacto con él.

La situación fue advertida cuando llegó la fecha prevista para la entrega del apartamento. Ante la ausencia de respuesta a los llamados de los encargados del alojamiento, los empleados ingresaron para verificar qué ocurría.

Dentro de una de las habitaciones encontraron al ciudadano extranjero sobre una cama y sin signos vitales.

Autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento

Tras el hallazgo, desde el lugar se solicitó atención mediante la línea de emergencias 123 y se informó de lo ocurrido a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales.

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Las autoridades realizaron la inspección técnica del lugar y del cuerpo. Durante el procedimiento tomaron fotografías de la escena y buscaron elementos materiales probatorios y evidencia física que pudieran contribuir al esclarecimiento del caso.

También documentaron las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo y elaboraron un registro de la distribución del espacio.

Una vez terminadas las diligencias iniciales, el cuerpo fue trasladado para los respectivos análisis forenses, que permitirán establecer la causa y la manera de la muerte.

Una muerte que permanece por establecer

Por ahora, las autoridades no han determinado qué provocó el fallecimiento de Fadi Al Refai ni han establecido públicamente una circunstancia concreta relacionada con su muerte.

El caso permanece bajo investigación como una muerte por establecer, mientras avanzan los análisis forenses y las demás diligencias judiciales.

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante el periodo en el que el ciudadano sirio permaneció dentro del apartamento sin contacto con el personal del edificio.