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Resumen: Un bus habría presentado una falla mecánica, posiblemente relacionada con los frenos, mientras descendía por una loma de Manrique. El vehículo terminó contra un poste, dejando daños materiales, y las autoridades verifican las causas del incidente. Según la información preliminar, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

¡Momentos de tensión! Bus habría quedado sin frenos y terminó contra un poste en Manrique

Momentos de tensión se registraron en una de las lomas de Manrique, en Medellín, luego de que un bus habría presentado una falla mecánica mientras descendía por una pendiente del sector. De manera preliminar, esta situación estaría relacionada con una posible falla en el sistema de frenos.

De acuerdo con la información conocida inicialmente, el conductor habría tenido dificultades para detener el automotor durante el descenso. El vehículo continuó su recorrido por la loma hasta terminar impactando contra un poste, lo que permitió detener su marcha.

El incidente dejó principalmente daños materiales y fue atendido por las autoridades y organismos correspondientes, que realizaron la verificación de lo ocurrido.

Investigan las causas del incidente

Por ahora, la posible falla en el sistema de frenos se mantiene como una hipótesis sobre lo sucedido. Sin embargo, las causas exactas deberán ser establecidas mediante la revisión de las circunstancias en las que se presentó la dificultad mecánica y la posterior pérdida de control del bus.

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La verificación permitirá determinar si efectivamente un problema en los frenos provocó que el conductor no pudiera detener el vehículo mientras descendía por la pendiente.

No se reportaron lesiones de gravedad

Según la información preliminar, no se reportaron personas con lesiones de gravedad tras el incidente. El impacto contra el poste dejó afectaciones principalmente materiales en el automotor.

Las autoridades continuarán con la revisión del caso para establecer qué ocurrió con el vehículo y confirmar las causas que llevaron a que terminara contra el poste en esta zona de Manrique.