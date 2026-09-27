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Resumen: Una emergencia marítima se registró en Santa Marta luego de que una lancha con 20 pasajeros se volcara mientras se dirigía hacia Playa Blanca. Los ocupantes fueron auxiliados por otras embarcaciones y rescatados sin lesiones. Dimar, que había autorizado el zarpe, abrió una investigación para determinar las circunstancias del incidente, ocurrido en medio de cambios en las condiciones del mar.

¡Momentos de angustia en el mar! Lancha con 20 pasajeros se volcó rumbo a Playa Blanca

Un recorrido turístico por aguas de Santa Marta terminó en una emergencia marítima luego de que una lancha con 20 pasajeros se volcara mientras se dirigía hacia Playa Blanca. La situación fue confirmada por la Dirección General Marítima (Dimar) a Caracol Radio, que informó que todas las personas que se encontraban a bordo fueron rescatadas sin lesiones.

Los pasajeros fueron auxiliados por otras embarcaciones que transitaban por el área al momento del incidente. El operativo permitió sacar a todas las personas del agua y, de acuerdo con la información oficial, no se reportaron heridos.

La lancha había iniciado su recorrido con el zarpe autorizado por Dimar. Ahora, la autoridad marítima busca establecer las circunstancias que provocaron el volcamiento.

Dimar abrió una investigación por el siniestro

Tras la emergencia, Dimar inició una investigación jurisdiccional por siniestro marítimo, procedimiento que permitirá determinar las causas del hecho y establecer las posibles afectaciones derivadas del incidente.

La indagación también permitirá establecer el alcance de los daños materiales ocasionados a la embarcación.

El volcamiento ocurrió durante una jornada en la que se presentaron cambios repentinos en las condiciones meteorológicas. Según la información entregada por Dimar a Caracol Radio, alrededor de las 2:00 de la tarde los operadores recibieron indicaciones preventivas debido a las modificaciones que empezaron a registrarse en el estado del mar.

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La autoridad deberá determinar si estas condiciones tuvieron incidencia en el siniestro y qué factores concretos llevaron a que la embarcación perdiera estabilidad durante el recorrido.

Dimar mantiene vigilancia en los puntos de embarque

La autoridad marítima también informó que mantiene controles en los principales puntos utilizados para el transporte turístico en Santa Marta.

En El Rodadero, Dimar cuenta con dos inspectores permanentes ubicados en Rodadero Norte y Rodadero Sur, señalados como embarcaderos autorizados. Además, mantiene presencia en sectores del Parque Tayrona, donde realiza labores de vigilancia durante los fines de semana y algunos días de la semana, en coordinación con Parques Nacionales.

Dimar recomendó a los turistas utilizar únicamente los puntos autorizados, verificar las condiciones de seguridad antes de abordar y permanecer atentos a los cambios en el estado del mar.

Por ahora, el incidente deja únicamente daños materiales y ninguna persona lesionada. La investigación determinará qué ocurrió con la lancha que transportaba a los 20 pasajeros y cuáles fueron las circunstancias que provocaron su volcamiento en aguas de Santa Marta.