Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Qué se tenga Iván Márquez! De La Espriella presenta «en bolsa blanca» a alias «Robinson Gutiérrez»

    El jefe de Estado reconfirmó la baja en combate de alias ‘Robinson Gutiérrez’ y la captura de otros tres presuntos integrantes de la estructura

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Qué se tenga Iván Márquez! De La Espriella presenta «en bolsa blanca» a alias «Robinson Gutiérrez»

    Resumen: Con esta contundente declaración, el Gobierno Nacional eleva la presión sobre las estructuras de la 'Segunda Marquetalia', dejando claro que las operaciones militares se intensificarán en el territorio nacional hasta lograr la caída de su principal cabecilla.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó el balance definitivo de la reciente operación militar desplegada en el municipio de Tello (Huila) contra las disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’, reafirmando su compromiso de desmantelar la cúpula de esta organización armada.

    robinson en bolsa blanca

    De acuerdo con la declaración del mandatario, quien amplió los detalles tras la verificación de los combates, los resultados del operativo y el próximo objetivo del Gobierno se resumen en los siguientes puntos:

    • Balance oficial consolidado: El jefe de Estado reconfirmó la baja en combate de alias ‘Robinson Gutiérrez’, la captura de otros tres presuntos integrantes de la estructura y la exitosa incautación de armamento y material de guerra en la zona.

      • capturados con robinson gutierrez

      Tres presuntos guerrilleros fueron capturados en la operación en la que se dio de baja a alias «robinson gutierrez»

    • Justicia por Miguel Uribe: De La Espriella dotó de un fuerte significado político a este golpe militar, asegurando que con la caída de este cabecilla criminal el Estado colombiano le está «haciendo justicia a Miguel Uribe Turbay».

    • El máximo objetivo: Tras el éxito de esta incursión en el Huila, el presidente lanzó una advertencia directa y fijó la mira de la Fuerza Pública sobre el máximo líder de esta facción disidente, sentenciando públicamente: «Vamos por el jefe de la banda: Iván Márquez».

    Con esta contundente declaración, el Gobierno Nacional eleva la presión sobre las estructuras de la ‘Segunda Marquetalia’, dejando claro que las operaciones militares se intensificarán en el territorio nacional hasta lograr la caída de su principal cabecilla.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¿Sabías que la restricción de rentas cortas en zonas residenciales existe desde 2014?

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.