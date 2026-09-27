Resumen: Con esta contundente declaración, el Gobierno Nacional eleva la presión sobre las estructuras de la 'Segunda Marquetalia', dejando claro que las operaciones militares se intensificarán en el territorio nacional hasta lograr la caída de su principal cabecilla.

¡Qué se tenga Iván Márquez! De La Espriella presenta «en bolsa blanca» a alias «Robinson Gutiérrez»

Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó el balance definitivo de la reciente operación militar desplegada en el municipio de Tello (Huila) contra las disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’, reafirmando su compromiso de desmantelar la cúpula de esta organización armada.

De acuerdo con la declaración del mandatario, quien amplió los detalles tras la verificación de los combates, los resultados del operativo y el próximo objetivo del Gobierno se resumen en los siguientes puntos:

Balance oficial consolidado: El jefe de Estado reconfirmó la baja en combate de alias ‘Robinson Gutiérrez’, la captura de otros tres presuntos integrantes de la estructura y la exitosa incautación de armamento y material de guerra en la zona.

Justicia por Miguel Uribe: De La Espriella dotó de un fuerte significado político a este golpe militar, asegurando que con la caída de este cabecilla criminal el Estado colombiano le está «haciendo justicia a Miguel Uribe Turbay».

El máximo objetivo: Tras el éxito de esta incursión en el Huila, el presidente lanzó una advertencia directa y fijó la mira de la Fuerza Pública sobre el máximo líder de esta facción disidente, sentenciando públicamente: «Vamos por el jefe de la banda: Iván Márquez».

Con esta contundente declaración, el Gobierno Nacional eleva la presión sobre las estructuras de la ‘Segunda Marquetalia’, dejando claro que las operaciones militares se intensificarán en el territorio nacional hasta lograr la caída de su principal cabecilla.